Navalny envoie des "câlins arctiques et des salutations polaires" depuis sa prison sibérienne dans un message pour le Nouvel An

Dans un message diffusé par l'équipe de M. Navalny sur les réseaux sociaux à l'occasion du Nouvel An, ce dernier aurait déclaré que c'était la troisième fois qu'il prenait la traditionnelle photo de famille du Nouvel An avec Photoshop.

"J'essaie de rester dans l'air du temps et, cette fois, j'ai demandé à une intelligence artificielle de me dessiner. J'espère que cela a donné quelque chose de fantastique - je ne verrai pas la photo moi-même avant que la lettre qui l'accompagne n'arrive sur Yamal", a-t-il plaisanté.

L'équipe de M. Navalny a déclaré qu'il purgeait actuellement sa peine de prison dans la colonie pénitentiaire IK-3, dans la région autonome de Yamalo-Nenets, en Russie.

La phrase "Tu me manques terriblement" est une sorte de construction incorrecte du point de vue de la langue russe. Il est préférable de dire : 'tu me manques beaucoup' ou 'tu me manques énormément'", a-t-il déclaré. "Mais de mon point de vue, c'est plus précis et plus correct. Ma famille me manque terriblement. Yulia, mes enfants, mes parents, mon frère. Mes amis, mes collègues, notre bureau et mon travail me manquent. Vous me manquez tous terriblement".

Cependant, M. Navalny a ajouté qu'il n'avait pas du tout de "sentiment de solitude, d'abandon ou d'isolement".

"Je suis de bonne humeur et j'ai l'esprit de Noël. Mais rien ne remplace la communication humaine normale sous toutes ses formes : des plaisanteries à la table du Nouvel An à la correspondance sur Telegram et aux commentaires sur Instagram et Twitter [actuellement connu sous le nom de X]", a-t-il déclaré.

"Bonne année à tous", a déclaré M. Navalny. "Embrassades arctiques et salutations polaires à tous. Je vous aime tous", a-t-il conclu.

M. Navalny a été localisé dans une colonie pénitentiaire en Sibérie au début du mois, deux semaines après que son équipe a perdu le contact avec lui. Jusqu'alors, il était incarcéré dans une colonie pénitentiaire située à environ 150 miles à l'est de Moscou.

Sa disparition, survenue quelques jours seulement après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé qu'il se représenterait aux élections de mars 2024, avait suscité des inquiétudes quant à son bien-être et à sa sécurité.

Le chef de l'opposition russe a été condamné à 19 ans de prison en août après avoir été reconnu coupable d'avoir créé une communauté extrémiste, d'avoir financé des activités extrémistes et d'avoir commis de nombreux autres crimes. Il purgeait déjà une peine de 11 ans et demi dans un établissement de haute sécurité pour fraude et d'autres accusations qu'il nie.

Les partisans de M. Navalny affirment que son arrestation et son incarcération constituent une tentative politique visant à étouffer ses critiques à l'égard du président russe Vladimir Poutine.

Navalny a représenté l'une des plus graves menaces pour la légitimité de Poutine pendant son règne. Il a utilisé son blog et les médias sociaux pour dénoncer la corruption présumée du Kremlin et des entreprises russes, et a organisé des manifestations antigouvernementales dans les rues.

Source: edition.cnn.com