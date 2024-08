Période de représentations dramatiques ou programme des événements scéniques - Nation débloque vingt nouvelles présentations <unk> avec trois débuts mondiaux

Les Théâtres d'État de Saxe s'apprêtent à présenter 20 spectacles fabuleux dans les domaines du théâtre musical, du drame, de la danse et du théâtre de marionnettes à Radebeul et dans d'autres lieux lors de la prochaine saison. Cette programmation spectaculaire comprend trois créations mondiales époustouflantes. Elle débutera le 29 septembre avec des tournées de théâtre, un gala élégant et les premières représentations de la soirée "Opernboogie" de Georg Kreisler et de la pièce "Der Theatermacher" de Thomas Bernhard.

Des classiques intemporels tels que la comédie grecque "Lysistrata", l'opérette de Johann Strauss "Die Fledermaus" et "L'elisir d'amore" de Gaetano Donizetti partageront la scène avec des productions contemporaines telles que "Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden" de Sibylle Berg et la pièce "Blaupause" de Leonie Lorena Wyss. Du grand écran, le public peut attendre avec impatience la comédie "Das perfekte Geheimnis" et l'opéra "The Lion's Face", qui retrace le parcours d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, et qui fera ses débuts en Allemagne.

De nouveaux venus sur scène incluent la comédie "Restaurant Ta Gueule", le spectacle de danse captivant "Im Puls" et le théâtre de danse pour enfants "Fantasia steht Kopf". À Noël, l'opéra touchant "Amahl and the Night Visitors" sera mis en scène avec la soprano américaine et metteuse en scène Julia Mintzer.

Engagés en faveur de l'inclusion, les Théâtres d'État travaillent en étroite collaboration avec plus de 50 institutions, jardins d'enfants, écoles et établissements éducatifs de la région. Cette saison, vous pourrez assister à la pièce de classe "Harder, Faster, Stronger", à l'opéra pour enfants "Drei alte Männer wollten nicht sterben" et au magique spectacle de marionnettes "The Story of the Fox Who Lost His Mind".

Dans la lignée de leur approche inclusive, les Théâtres d'État ont engagé un enfant atteint de mobilité réduite pour l'opéra de Noël et ont mis en avant un danseur atteint de la trisomie 21 dans "Das perfekte Geheimnis". Des descriptions audio sont disponibles pour les personnes atteintes de troubles de la vision, tandis que des ceintures vibratoires sont proposées pour les personnes sourdes ou malentendantes.

La première représentation de la prochaine saison aux Théâtres d'État de Saxe sera la création de la soirée "Opernboogie" de Georg Kreisler le 29 septembre. Après la première représentation, le public pourra également profiter du classique intemporel "Lysistrata" dans le cadre de la programmation diversifiée du théâtre.

