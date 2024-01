Natalia Grace : Qui elle est et pourquoi elle a affronté son père adoptif

La série ID (ID appartient à la société mère de CNN) a exploré l'histoire étrange d'un couple américain qui prétend que la fille qu'ils ont adoptée en Ukraine en 2010 était en fait une petite personne adulte qui, selon eux, a fait des ravages dans leur vie.

Cette histoire a rappelé à certains téléspectateurs le film d'horreur "Orphan" de 2009, dans lequel une femme souffrant d'un retard de croissance se fait passer pour une enfant de 9 ans qui est adoptée par des parents qui ne se doutent de rien.

Une nouvelle série, "The Curious Case of Natalia Grace : Natalia Speaks", raconte l'histoire du point de vue de Natalia, qui s'en prend à ses parents adoptifs, Michael et Kristine Barnett.

Voici ce qu'il faut savoir pour être au courant de la nouvelle série :

Les Barnett étaient une famille apparemment heureuse, de classe moyenne, avec trois fils, lorsqu'ils ont décidé d'agrandir leur famille en adoptant une fillette de 6 ans originaire d'Ukraine. Natalia est atteinte d'un nanisme rare, la dysplasie spondyloépiphysaire congénitale.

Les Barnett espéraient qu'elle deviendrait un membre affectueux de leur famille, mais ils ont rapidement eu des doutes sur son âge réel.

Ce qui s'est passé

La famille a affirmé qu'au lieu de la jeune enfant qu'elle croyait adopter, il s'agissait d'une adulte "sociopathe".

"Elle a essayé d'empoisonner et de tuer ma femme", a déclaré Michael Barnett dans "The Curious Case Of Natalia Grace".

Ils affirment que Natalia a essayé à plusieurs reprises de leur faire du mal, à eux et à leurs autres enfants.

Kristine Barnett n'a pas participé au documentaire original.

En 2012, les parents ont réussi à faire changer l'âge légal de Natalia de huit à 22 ans. Ils l'ont fait quitter le domicile familial et l'ont installée dans son propre appartement.

À la suite d'une enquête, les Barnett, qui ont depuis divorcé, ont été accusés de négligence à l'égard des enfants. Cependant, Michael Barnett aurait été acquitté en 2022 et les poursuites contre son ancienne épouse ont été abandonnées l'année suivante.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Natlia Grace a finalement été recueillie par Antwon et Cynthia Mans, un couple qui s'est lié d'amitié avec elle, et elle est aujourd'hui prête à donner sa version des faits.

Elle a nié les allégations de ses parents adoptifs et affirmé qu'elle était une enfant lorsqu'elle a été adoptée.

Un extrait du nouveau documentaire montre Natalia Grace, désormais adulte, confrontant Michael Barnett et lui demandant : "Pourquoi m'avez-vous adoptée ?".

"Il dit ensuite à sa fille adoptive qu'elles ont toutes les deux été victimes du même "monstre", son ex-femme et sa mère adoptive.

CNN a contacté Kristine Barnett pour un commentaire.

Le clip de la nouvelle série documentaire se termine par le départ de Kristine Barnett après que les choses se sont tendues lorsque Antwon Mans, qui est pasteur, demande à Kristine Barnett de respecter leur espace et de ne pas jurer pendant la conversation.

La série "The Curious Case of Natalia Grace : Natalia Speaks" est diffusé sur Max.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com