Nasrallah, chef du Hezbollah: " Attendre la revanche fait partie de la punition "

Il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'Iran et ses alliés ne mettent à exécution leur menace de frappe de représailles contre Israël. Le fait qu'il soit resté silencieux jusqu'à présent après les assassinats de deux des opposants d'Israël est, selon le chef de Hezbollah Hassan Nasrallah, une partie du combat. Dans un message vidéo à des milliers de partisans dans la capitale libanaise Beyrouth, le secrétaire général du groupe a déclaré : "Le fait d'attendre d'Israël est une partie de la riposte et une partie du combat." Il a insisté : "Notre riposte viendra. Rien ne nous arrêtera, quels que soient les conséquences." La réponse aux assassinats d'un commandant de haut rang de Hezbollah et du chef externe de Hamas sera "forte et efficace".

Depuis des jours, une frappe de représailles d'Iran et de ses alliés contre Israël est attendue. Les efforts diplomatiques internationaux pour désamorcer la situation sont en cours. La riposte pourrait intervenir avec d'autres groupes de ce que l'on appelle l'"Axe de la Résistance" ou indépendamment, a déclaré Nasrallah. Il a décrit cela comme une "grande bataille". Il a insisté sur le fait qu'après l'assassinat du chef externe de Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran, l'Iran est déterminé à réagir.

"Le but du combat est d'empêcher la victoire d'Israël", a déclaré Nasrallah. Hezbollah agit en solidarité avec Hamas dans la bande de Gaza, selon ses propres déclarations. Hezbollah dispose d'environ 150 000 roquettes, drones et missiles de croisière. Par rapport à la dernière guerre ouverte avec Israël en 2006, il a augmenté son arsenal d'environ dix fois et pourrait frapper Israël beaucoup plus fort.

La peur d'une grande guerre

Il y a presque cinq mois, l'Iran a attaqué Israël directement depuis son territoire pour la première fois avec plus de 300 roquettes et drones. L'Iran nie le droit d'Israël à exister depuis la Révolution islamique de 1979 et soutient un "Axe de la Résistance" déclaré. Cela inclut le Hamas islamique radical dans la bande de Gaza, ainsi que des milices alliées à lui, telles que Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et des groupes en Iraq et en Syrie.

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent de Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre, Hezbollah a attaqué presque quotidiennement le nord d'Israël depuis le Liban avec des roquettes. L'armée israélienne répond de la même manière. Plus de 120 civils ont été tués, la plupart d'entre eux du côté libanais. Plus de 350 membres de Hezbollah, ainsi que des soldats israéliens, ont également été tués. En raison des combats, des dizaines de milliers de civils des deux côtés de la frontière ont dû être évacués.

