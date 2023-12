Naomi Osaka : Serena Williams veut serrer la numéro 2 mondiale dans ses bras, d'autres la qualifient de "princesse".

Le départ d'Osaka du tournoi fait suite à sa décision de ne participer à aucune conférence de presse à Roland Garros, invoquant initialement des raisons de santé mentale.

Elle a depuis révélé qu'elle avait "souffert de longs épisodes de dépression" après avoir remporté son premier titre du grand chelem en 2018.

Je compatis avec Naomi

D'autres stars du sport, notamment Usain Bolt, Kyrie Irving et Venus Williams, ont également manifesté leur soutien à Osaka en commentant son post Instagram, cette dernière écrivant : "Tellement fière de toi. Prends soin de toi et reviens bientôt à la victoire !"

Lors de sa conférence de presse d'après-match, Serena Williams, 23 fois championne du grand chelem, a déclaré : "La seule chose que je ressens, c'est pour Naomi. J'aimerais pouvoir la serrer dans mes bras parce que je sais ce que c'est. Comme je l'ai dit, j'ai été dans cette situation".

Cependant, d'autres stars du tennis ont déclaré que les tâches médiatiques font partie intégrante du travail.

"La presse, les joueurs et les tournois vont de pair", a déclaré Victoria Azarenka, double championne du Grand Chelem. "Je pense que c'est très important pour le développement et la promotion de notre sport.

Elle a ajouté qu'à certains moments, les médias devaient faire preuve de plus d'empathie.

Sofia Kenin, cinquième mondiale, a reconnu la pression que subit une jeune athlète sous les feux de la rampe, mais elle a ajouté : "C'est pour cela qu'on s'est engagé".

"C'est le sport. Il y a des attentes de l'extérieur, des sponsors et de tout le monde. Il faut savoir gérer tout cela", a ajouté Mme Kenin.

Une pratique dépassée ?

Le retrait d'Osaka a soulevé des questions sur la relation que les athlètes entretiennent avec les médias et sur le fait que les conférences de presse se déroulent ou non au détriment de leur santé mentale.

"Je ne suis pas une oratrice naturelle et je ressens d'énormes vagues d'anxiété avant de m'adresser aux médias du monde entier", a déclaré Osaka dans son communiqué en ligne.

Dans le Guardian, Jonathan Liew a décrit les conférences de presse comme "n'étant plus un échange significatif" mais plutôt "un jeu cynique et souvent prédateur", où les athlètes sont soumis à des "questions intimes dans le cadre le moins intime".

D'autres journalistes ont adopté une position moins sympathique.

"L'immaturité, la préciosité et l'hypocrisie de Naomi Osaka me laissent sans voix", a écrit Will Swanton dans l'Australian.

"Après avoir dit à tout le monde de dénoncer les injustices de ce monde, elle a décidé de se calfeutrer, refusant de donner des conférences de presse à Roland-Garros ... tout en étant assez heureuse d'empocher les millions de dollars de prix offerts par le tournoi et l'organisme gouvernemental auxquels elle fait un bras d'honneur".

La presse traditionnelle à l'ère des médias sociaux

Cependant, certains ont souligné la façon dont les femmes noires sont examinées de près lorsqu'elles révèlent leurs problèmes de santé mentale aux médias, établissant un parallèle avec le traitement réservé à Meghan Markle par les tabloïds britanniques.

Le retrait d'Osaka pose également la question plus large de savoir si les athlètes ont encore besoin des médias traditionnels à l'ère des médias sociaux.

Les athlètes féminines défient l'injustice

Les conférences de presse et autres environnements médiatiques établis de longue date ne sont plus le seul moyen pour les athlètes de faire entendre leur voix, les plateformes en ligne permettant aux joueurs de communiquer directement avec les fans et de contrôler leur propre récit.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com