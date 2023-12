Naomi Osaka revient sur sa carrière de joueuse de tennis après avoir "vu l'état du monde".

La quadruple championne du grand chelem avait fait une pause au début de l'année pour protéger sa santé mentale, mais elle a déclaré aux journalistes qu'elle était maintenant reconnaissante de sa position.

Après le tremblement de terre de samedi en Haïti, qui a fait plus d'un millier de morts, Osaka a posté sur Instagram une photo d'elle portant un masque avec le drapeau national.

Elle s'est également engagée à faire don de ses gains du Western & Southern Open de cette semaine pour soutenir les efforts d'aide aux victimes du tremblement de terre dans le pays d'origine de son père.

Lors de la conférence de presse qui a suivi sa victoire contre Coco Gauff mercredi, elle a également évoqué les scènes tragiques qui se déroulent en Afghanistan, où les gens tentent de fuir le nouveau régime taliban.

"Je pense que voir l'état du monde, la situation en Haïti et en Afghanistan en ce moment, c'est vraiment fou", a-t-elle déclaré aux journalistes.

"Pour moi, le simple fait de frapper une balle de tennis aux États-Unis en ce moment et d'avoir des gens qui viennent me regarder jouer, c'est, je ne sais pas, comme si je voulais être moi-même dans cette situation plutôt que n'importe qui d'autre dans le monde".

C'est déjà un exploit en soi

Osaka a mis la question du bien-être mental au premier plan de la conversation lorsqu'elle s'est retirée de Roland-Garros cette année parce qu'elle ne voulait pas participer aux conférences de presse.

La joueuse de 23 ans a invoqué des problèmes de santé mentale et a déclaré qu'elle avait du mal à s'adresser aux médias à l'occasion des tournois, ayant souffert d'anxiété et de dépression.

Alors qu'elle se préparait à disputer son premier tournoi de tennis depuis les Jeux olympiques de Tokyo, elle a fait une brève pause lors de la conférence de presse d'avant-tournoi, lundi, après s'être mise à pleurer.

"Je me demandais pourquoi j'étais si affectée, je suppose. Je me demandais ce qui m'avait poussée à ne plus vouloir faire de médias", a-t-elle poursuivi.

Parfois, je voyais des titres sur des joueurs qui perdaient, puis le lendemain, le titre était "effondrement" ou "ils ne sont plus si bons que ça".

"Je me suis donc dit qu'en me réveillant chaque jour, je devais avoir l'impression de gagner. Le choix d'aller sur le terrain et de jouer, d'aller voir les fans, que les gens viennent me voir jouer, c'est en soi un accomplissement.

"Je ne sais pas quand, en cours de route, j'ai commencé à désensibiliser cela".

Osaka a mentionné que les règlements Covid-19 entourant le tennis au cours de la dernière année n'ont fait qu'amplifier le problème.

Les joueurs ont dû rester dans des bulles strictes pendant les tournois afin d'éviter la propagation des cas.

"Cela a commencé à ne plus être un accomplissement pour moi, et j'ai eu l'impression d'être très ingrate à ce sujet", a-t-elle ajouté.

"Je pense que toute cette histoire de Covid a été très stressante avec les bulles et le fait de ne pas voir les gens et de ne pas avoir d'interactions.

