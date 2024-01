Naomi Osaka remporte son deuxième titre WTA consécutif en battant Ashleigh Barty en trois sets

La bataille entre les deux femmes les plus récemment classées n'a pas déçu, la Japonaise Osaka s'imposant 3-6 6-3 6-2 après une heure et demie de jeu à Pékin.

Osaka, double championne du Grand Chelem, sortait d'une victoire à domicile au Pan Pacific Open et avait battu la championne de l'US Open Bianca Andreescu et la tenante du titre Caroline Wozniacki sur le chemin de la finale.

Le début de match n'était pas prometteur pour la jeune femme de 21 ans, qui a commis deux doubles fautes avant d'être brisée dans le sixième jeu et de perdre le premier set.

Le retour d'Osaka a commencé dans le sixième jeu de la deuxième manche lorsque Barty a frappé un coup droit long pour mener 2-4.

Osaka a gardé son service pour égaliser à un set partout et un break immédiat au début de la deuxième manche lui a permis de contrôler la situation.

C'est le troisième titre de 2019 pour Osaka et le cinquième au total, mais elle a révélé qu'elle avait besoin de se donner un discours d'encouragement après ses premières difficultés en finale.

"En gros, je me disais de continuer à me battre même si mon attitude était vraiment nulle. C'est une finale, je suis vraiment privilégiée d'être ici en premier lieu, alors continuez à vous battre", a-t-elle déclaré.

Les deux joueuses reprendront leur rivalité naissante lors des finales WTA de Shenzhen à la fin du mois, Osaka ayant décroché sa place dans ce tournoi de 14 millions de dollars en début de semaine.

Dans le tournoi ATP masculin, Dominic Thiem, tête de série numéro un, a également dû remonter un set pour battre le Grec Stefanos Tsitsipas, 3-6 6-4 6-1 en finale.

Il s'agit du 15e titre ATP en carrière pour l'Autrichien Thiem, qui a battu l'ancien numéro un mondial Andy Murray sur la route du titre.

Djokovic vise l'or olympique

Le numéro un mondial Novak Djokovic a eu plus de chance en finale de l'Open du Japon, l'as serbe éliminant le qualifié australien John Millman 6-3 6-2 en finale.

Il s'agissait de son premier tournoi depuis son forfait à l'US Open en raison d'une blessure à l'épaule et Djokovic a indiqué qu'il était prêt à terminer la saison en beauté, avec les ATP Finals à Londres le mois prochain.

Mais Djokovic a un autre objectif à plus long terme : il a délibérément choisi de jouer au Japon pour la première fois afin d'expérimenter les conditions du Colisée d'Ariake, qui accueillera les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Djokovic veut ajouter une médaille d'or olympique en simple à ses 16 titres du Grand Chelem et c'était une première étape importante pour lui.

"Je suis très heureux de voir et d'expérimenter comment je joue (à Ariake) car je me sens à l'aise. Je me sens bien sur ce court... J'espère que ce sera aussi le cas aux Jeux Olympiques", a-t-il déclaré.

La prochaine étape pour Djokovic sera la défense de son titre au Masters de Shanghai, où il est tête de série.

