Naomi Osaka reçoit une poupée à l'occasion du 60e anniversaire de Barbie

C'est en reconnaissance de la victoire de la joueuse de 21 ans à l'US Open 2018, puis de son deuxième titre consécutif du grand chelem à l'Open d'Australie plus tôt cette année, Osaka étant passée de la 72e place mondiale à la première place du classement - la première Asiatique à occuper cette position.

L'annonce de la création d'une poupée pour Osaka intervient alors que le fabricant de jouets Mattel célèbre le 60e anniversaire de sa marque emblématique et que le vendredi 8 mars est également la Journée internationale de la femme.

Mme Osaka, dont la mère est japonaise et le père haïtien, a fait part sur Twitter, en début de semaine, de sa fierté d'être considérée comme une figure féminine influente auprès des jeunes enfants.

Elle a déclaré : "Récemment, beaucoup de parents ont été surpris par l'influence de la femme sur les jeunes enfants : "Récemment, de nombreux parents sont venus me voir pour me dire que leurs enfants m'admiraient. Honnêtement, j'ai été très choquée et j'ai ressenti une énorme responsabilité, car je me souviens de l'importance de mes modèles.

"Quelques jours plus tard, je suis ici à Indian Wells et je vois tous ces enfants qui ont l'air si heureux de me voir et qui me demandent des photos et des autographes ? Honnêtement, j'avais envie de pleurer parce que mon cœur est tellement rempli dans ces moments-là et je réalise qu'il ne s'agit pas seulement de tennis, mais aussi d'inspirer la prochaine génération."

Visitez CNN.com/Sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Après le dévoilement de la figurine, elle a ajouté : "Je suis honorée d'avoir été choisie comme modèle de Barbie pour aider à inspirer la prochaine génération de filles", à côté d'un hashtag, qui disait : "Vous pouvez être n'importe quoi" : "Vous pouvez être tout ce que vous voulez".

Kristina Vogel

Osaka n'est pas la seule à voir ses efforts inspirants célébrés par Barbie.

Kristina Vogel, la cycliste médaillée d'or olympique qui a été paralysée après avoir sectionné sa moelle épinière lors d'un grave accident en juin 2018, a également été commémorée, sa poupée étant assise dans un fauteuil roulant.

"Je suis juste tellement fière, d'inspirer les jeunes filles à rêver grand", a tweeté Vogel, qui s'est tournée vers la politique et se prépare à se présenter aux élections en mai dans sa ville natale d'Erfurt.

READ : Une star du cyclisme paralysée se tourne vers la politique

Son portrait de poupée fait suite à la présentation en avant-première de la gamme Fashionista de Barbie en février, qui comprenait une poupée avec une prothèse de jambe, ainsi qu'une poupée en fauteuil roulant.

"En tant que marque, nous pouvons élever la conversation autour des handicaps physiques en les incluant dans notre gamme de poupées de mode afin de présenter une vision multidimensionnelle de la beauté et de la mode", a déclaré Mattel le mois dernier.

READ : La pionnière qui a défié la dépression, la bipolarité et la maltraitance

Tessa Virtue, la danseuse sur glace canadienne, cinq fois médaillée olympique, a également été honorée, tout comme l'ancienne joueuse de rugby néo-zélandaise Melodie Robinson, qui travaille aujourd'hui comme éminente journaliste sportive.

Un dollar pour chaque poupée vendue sera reversé au projet "Dream Gap", une initiative de Mattel visant à "égaliser les chances pour les filles".

Auparavant, l'escrimeuse Ibtihaj Muhammad, qui portait un hijab lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, la championne de snowboard Chloe Kim et la boxeuse Nicola Adams ont toutes été honorées par leurs propres poupées.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com