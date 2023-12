Naomi Osaka quitte le Western & Southern Open mais dit qu'elle peut "dormir la nuit".

La joueuse de 23 ans n'a pas beaucoup joué en compétition ces derniers mois après s'être retirée de Roland-Garros au début de l'année, invoquant des problèmes de santé mentale.

Le tournoi de Cincinnati était le premier qu'elle disputait depuis son élimination au troisième tour des Jeux olympiques de Tokyo.

"Je me suis sentie un peu hésitante, ce qui n'est pas mon habitude", a déclaré Osaka à la presse après sa défaite (3-6 6-3 6-3).

Bien sûr, je me suis mise dans cette situation en choisissant de ne pas jouer autant de tournois, alors oui, je me sens plus à l'aise, j'ai plus confiance en moi, parce que j'ai l'impression d'avoir douté de moi à certains moments", a déclaré Osaka à la presse après sa défaite 3-6 6-3 6-3.

"J'ai également pensé que ma performance à Tokyo restait un peu dans mon esprit parce que j'ai eu l'impression d'avoir été trop agressive.

Cette déclaration intervient alors que la quadruple championne du Grand Chelem continue de se remettre en selle après avoir fait une pause pour protéger sa santé mentale.

Après s'être retirée de Roland Garros, elle a révélé qu'elle avait été confrontée à l'anxiété et à des épisodes de dépression et a déclaré qu'elle avait du mal à s'adresser aux médias pendant les tournois.

"J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris de ce match aujourd'hui, et s'il y a quelque chose à retenir, c'est que j'ai fait de mon mieux tout au long du match, afin de pouvoir dormir la nuit", a-t-elle ajouté.

En début de semaine, Osaka a déclaré qu'elle était plus reconnaissante de sa carrière de joueuse de tennis après avoir vu des gens souffrir dans le monde entier, notamment après le tremblement de terre en Haïti et le retour des talibans en Afghanistan.

Osaka espère retrouver sa forme à temps pour l'US Open du 30 août, où elle a été deux fois championne.

Source: edition.cnn.com