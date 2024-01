Naomi Osaka met fin à la série de victoires de Bianca Andreescu

Dans un match à rebondissements entre les deux dernières championnes de l'US Open, c'est la Japonaise Osaka, 4e mondiale et âgée de 21 ans, qui a battu la Canadienne de 19 ans 5-7, 6-3, 6-4 à Pékin.

"Cela signifie beaucoup, car j'ai l'impression que les gens m'ont exclue après l'affaire européenne", a déclaré Osaka, faisant référence à ses performances sur terre battue et sur gazon cette année, perdant au troisième tour de Roland-Garros et au premier tour de Wimbledon, sans atteindre la finale.

"Je me dis que j'ai quand même gagné un chelem cette année, j'ai gagné (à Osaka). Je suis toujours là. Mais il y a une certaine beauté à être sous-estimée".

Cette défaite met fin à la série de 17 matches sans défaite d'Andreescu, qui s'était inclinée pour la dernière fois au quatrième tour à Miami en mars. C'est également la première défaite d'Andreescu, classé sixième, contre un joueur du top 10. Avant vendredi, Andreescu était 8-0, toutes ses victoires ayant eu lieu cette année.

"J'ai oublié ce que je ressentais, et honnêtement ça craint", a déclaré Andreescu, qui participait à son premier tournoi depuis sa victoire sur Serena Williams à l'US Open en septembre. "Je ne l'ai pas raté. Mais au moins, je n'ai pas été battue 1 à 1. Je me suis battue. Honnêtement, cela aurait pu aller dans les deux sens. C'était juste quelques points ici et là. Je suis à la fois énervée, mais en même temps je suis fière de moi, de la façon dont j'ai joué aujourd'hui.

Vendredi, Osaka s'est battue contre Andreescu après avoir été menée d'un set et d'un break. La Japonaise-Haïtienne s'est imposée sur sa troisième balle de match, grâce à un ace. Elle a terminé avec 31 coups gagnants pour 30 fautes directes et 10 aces.

"J'étais très nerveuse sur les deux premières balles de match et j'ai essayé de respirer", a déclaré Osaka. "Je sais que c'est une joueuse extraordinaire".

Après avoir échoué à défendre son titre à l'US Open le mois dernier, Osaka a rebondi en Asie. Elle a remporté huit matches d'affilée, y compris son quatrième titre en carrière, dans la ville d'Osaka.

C'est la deuxième année consécutive qu'Osaka atteint les demi-finales à Pékin. La double championne majeure affrontera ensuite la championne en titre de Pékin, Caroline Wozniacki, qui a battu Daria Kasatkina plus tôt dans la journée de vendredi. L'autre demi-finale opposera Ashleigh Barty, numéro un mondial, à Kiki Bertens, huitième au classement.

Vendredi, Osaka et Andreescu se sont affrontées pour la première fois. Et s'il s'agit du premier épisode d'une rivalité qui durera des années, les amateurs de tennis pourraient bien se régaler.

"Nous allons avoir beaucoup de matches comme celui-ci", a déclaré Andreescu. "Nos styles de jeu sont très différents, mais ils se mettent au même niveau.

Osaka a plaisanté : "Ecoutez, je ne veux plus jouer contre elle, je suis bonne, je ne fais qu'une chose".

Mais elle a reconnu qu'il y aurait probablement d'autres rencontres avec la Canadienne.

"Il est certain que cela se reproduira", a déclaré Osaka.

Source: edition.cnn.com