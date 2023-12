Naomi Osaka : "L'adaptation à la célébrité et à la fortune peut être dévastatrice", déclare la grande joueuse de tennis Chris Evert

La grande joueuse de tennis a remporté ses deux premiers tournois du Grand Chelem à l'âge de 19 ans, en 1974, et elle est arrivée en tête des classements informatisés lorsque ceux-ci ont été introduits en novembre 1975, occupant la première place pendant 260 semaines au total.

Aujourd'hui, Evert apporte son soutien à Naomi Osaka, après que la numéro deux mondiale s'est retirée du tournoi de Roland-Garros lundi en invoquant sa santé mentale.

La lauréate de 18 tournois du grand chelem suggère qu'Osaka ne pensait pas que la situation causerait autant d'agitation lorsqu'elle a annoncé qu'elle ne participerait pas aux conférences de presse en raison de leur impact sur sa santé mentale.

Contrairement à d'autres sports, les joueurs de tennis percent à un âge de plus en plus jeune, beaucoup d'entre eux apparaissant sur la plus grande scène à l'adolescence.

C'est pourquoi les médias doivent "avoir du respect", car la célébrité à un si jeune âge peut souvent être "dévastatrice", selon Evert.

"Je pense que la presse doit prendre position, passer à la vitesse supérieure et faire preuve de respect", a déclaré l'actrice de 66 ans à Chris Cuomo sur CNN.

"La célébrité et la fortune à un jeune âge, et Dieu merci, l'association du tennis féminin a des ressources - des ressources en matière de santé mentale, des ressources en matière de formation des médias. Il y a de l'aide pour ces enfants.

"Mais quand vous venez d'une famille très unie, d'une éducation très modeste et que tout à coup vous devenez l'athlète la plus célèbre du monde et que vous êtes la plus grande gagnante d'argent et de trophées du monde, votre vie change et cela peut être assez dévastateur aussi".

Améliorer les relations entre les joueurs et les médias est dans l'intérêt de tous, estime Evert.

"Je pense que tout le monde doit trouver une solution pour que l'environnement soit sain pour les joueuses, car nous sommes tous impliqués dans la promotion du sport.

Faire face

Lundi, Osaka a déclaré dans son communiqué qu'elle se retirait des Internationaux de France 2021 afin que "tout le monde puisse se concentrer à nouveau sur le tennis à Paris", ajoutant qu'elle prendrait "un peu de temps loin du court".

Osaka a révélé qu'elle avait "souffert de longs épisodes de dépression" depuis qu'elle a remporté son premier titre du grand chelem en 2018.

La semaine dernière, citant des raisons de santé mentale, Osaka avait posté sur les médias sociaux qu'elle ne participerait à aucune conférence de presse pendant les Internationaux de France, espérant que les amendes qu'elle encourrait iraient à un organisme de bienfaisance pour la santé mentale.

Après sa victoire en deux sets dimanche au premier tour, Osaka a été condamnée à une amende de 15 000 dollars pour ne pas avoir parlé aux médias, a annoncé Roland Garros dans un communiqué.

Mardi, les dirigeants des quatre tournois du Grand Chelem ont publié une déclaration dans laquelle ils ont apporté leur soutien à Osaka, sans toutefois présenter d'excuses.

Les dirigeants de l'Open d'Australie, de Roland-Garros, de Wimbledon et de l'US Open ont déclaré qu'ils offriraient "soutien et assistance" à Osaka tout en continuant à "améliorer l'expérience des joueurs lors de nos tournois".

Ces conférences de presse souvent dominées par les hommes - que Kris Soutar, consultant pour Tennis Scotland et la Judy Murray Foundation, fondée par la mère d'Andy Murray, qualifie de "fosse aux vautours" - peuvent être intimidantes pour les joueuses, en particulier pour celles qui perdent.

Venus Williams, sept fois lauréate d'un grand chelem, a partagé son secret pour faire face à la presse après sa défaite au premier tour contre la Russe Ekaterina Alexandrova à Roland-Garros mardi.

"Je sais que chaque personne qui me pose une question ne peut pas jouer aussi bien que moi et ne le fera jamais", a déclaré Williams, âgée de 40 ans.

"Peu importe ce que vous dites ou ce que vous écrivez, vous ne m'arriverez jamais à la cheville. C'est ainsi que je le vis. Mais chaque personne gère cela différemment".

Mardi, le numéro un mondial Novak Djokovic a également exprimé son soutien à Osaka.

"Je la soutiens, je pense qu'elle a été très courageuse de faire cela", a-t-il déclaré. "Je suis vraiment désolé qu'elle traverse une période douloureuse et qu'elle souffre mentalement, d'après ce que j'ai entendu.

"Je dois dire que c'était une décision très audacieuse de sa part. Mais elle sait comment elle se sent le mieux, et si elle a besoin de prendre du temps, de réfléchir et de se ressourcer, c'est ce qu'elle avait besoin de faire, et je le respecte totalement. Et j'espère qu'elle reviendra en force".

Sheena McKenzie et Kevin Dotson ont contribué à ce rapport.

