Naomi Osaka interrompt sa conférence de presse en larmes après un échange avec un journaliste

La conférence de presse du Western & Southern Open à Mason, dans l'Ohio, a commencé par une réponse d'Osaka à des questions concernant sa santé mentale et les conférences de presse - des sujets sur lesquels elle a suscité de nombreuses conversations plus tôt cette année lorsqu'elle s'est retirée de Roland-Garros parce qu'elle ne voulait pas participer à des conférences de presse, invoquant sa santé mentale.

Après ces questions, Osaka a été interrogée sur sa préparation pour la saison estivale sur surface dure et sur sa réaction à la situation en Haïti après un tremblement de terre dévastateur. Le père d'Osaka est originaire d'Haïti et la superstar du tennis a déclaré dans un tweet samedi qu'elle donnerait l'argent des prix qu'elle gagne au Western & Southern Open pour les efforts de secours en Haïti.

C'est pendant cette partie de la séance qu'Osaka a commencé à s'essuyer le visage et à rabattre son chapeau sur ses yeux. Un journaliste a demandé à Osaka de s'excuser, ce à quoi elle a répondu : "Non, vous êtes super bonne".

Osaka pleurant, le modérateur a dit qu'ils allaient faire une petite pause. Après quelques minutes, Osaka est revenue pour terminer la session. Elle s'est excusée d'être partie.

Avant cela, Osaka a eu un échange avec Paul Daugherty, un journaliste du Cincinnati Enquirer, qui lui a dit : "Vous n'êtes pas très enthousiaste à l'idée de traiter avec nous, surtout dans ce format. Pourtant, vous avez beaucoup d'intérêts extérieurs qui sont servis par une plateforme médiatique."

L'agent d'Osaka a ensuite qualifié le journaliste de "brute".

À la suite de cet échange, M. Daugherty a publié un article dans lequel il notait que "dans le format Zoom, il n'y a pas de place pour la discussion ou la nuance", ajoutant qu'il n'était pas sûr qu'Osaka ait compris la question ou qu'elle l'ait mise mal à l'aise. Mais il a fait l'éloge de sa réponse, la qualifiant d'"honnête, réfléchie... et différente de toutes les réponses que j'ai reçues en 34 ans de couverture des sports à Cincinnati".

Avant les Jeux olympiques, Osaka avait participé pour la dernière fois aux Internationaux de France en mai. Avant le début de ce tournoi, la quadruple championne et numéro deux mondiale a déclaré qu'elle ne donnerait pas de conférence de presse - sachant qu'elle serait condamnée à une amende - en invoquant sa santé mentale.

Après une déclaration des quatre tournois majeurs - l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open - qui menaçaient d'autres sanctions, y compris le renvoi du tournoi, Osaka s'est retirée, révélant qu'elle avait "souffert de longs épisodes de dépression" depuis qu'elle avait remporté son premier titre majeur en 2018.

'Je le découvre en même temps que vous'

Après avoir répondu à des questions dos à dos concernant les conférences de presse, voici l'échange qui s'est produit entre le chroniqueur Daugherty et Osaka :

Daugherty : "Vous n'êtes pas très enthousiaste à l'idée de traiter avec nous, surtout dans ce format. Pourtant, vous avez beaucoup d'intérêts extérieurs qui sont servis par une plateforme médiatique. Je suppose que ma question est de savoir comment vous équilibrez les deux ? Et aussi, avez-vous quelque chose à partager avec nous à propos de ce que vous avez dit à Simone Biles ?" (Plus tôt dans la conférence de presse, Osaka a dit qu'elle avait envoyé un message à Biles mais qu'elle voulait lui laisser de l'espace, "parce que je sais à quel point cela peut être accablant").

Osaka : "Quand vous dites que je ne suis pas folle de traiter avec vous, à quoi cela fait-il référence ?"

Daugherty : "Eh bien, vous avez dit que vous n'aimiez pas particulièrement le format de la conférence de presse, alors que c'est le moyen de communication le plus utilisé avec les médias et, à travers eux, avec le public.

Osaka : "C'est intéressant. Je dirais que c'est l'occasion, le moment de la conférence de presse qui me semble le plus difficile."

Mme Osaka a ensuite marqué une pause, indiquant qu'elle réfléchissait. Le modérateur propose de passer à autre chose et demande à Osaka si elle souhaite répondre à la question suivante.

Osaka: "Non. Je suis très intéressée par ce point de vue. Donc si vous pouviez répéter, ce serait génial."

Daugherty : "La question portait sur le fait que vous n'aimiez pas particulièrement traiter avec les médias, surtout dans ce format. Vous avez suggéré qu'il y avait de meilleures façons de le faire, que nous aimerions essayer d'explorer cela. Ma question, je suppose, était que vous avez aussi des intérêts extérieurs au tennis qui sont servis par la plateforme que les médias vous offrent. Ma question est la suivante : comment pensez-vous pouvoir équilibrer au mieux ces deux aspects ?"

Osaka : "J'ai l'impression que c'est quelque chose dont je ne peux pas vraiment parler pour tout le monde. Je ne peux parler que pour moi, mais depuis que je suis jeune, les médias s'intéressent beaucoup à moi, et je pense que c'est dû à mon parcours et à ma façon de jouer. En effet, je suis avant tout une joueuse de tennis. C'est pourquoi beaucoup de gens s'intéressent à moi.

"Je dirais qu'à cet égard, je suis assez différent de beaucoup de gens. Je ne peux pas vraiment empêcher que certaines choses que je tweete ou que je dis fassent l'objet d'articles de presse ou d'autres choses du même genre. Je sais que c'est parce que j'ai gagné quelques grands chelems et que j'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses conférences de presse où ces choses se produisent.

"Mais je dirais aussi que je ne sais pas vraiment comment concilier les deux. Je suis en train de le découvrir en même temps que vous, je dirais".

Après cela, alors qu'Osaka recevait la série suivante de questions d'un journaliste de tennis concernant la préparation et Haïti, Osaka a montré une émotion visible.

L'agent d'Osaka, Stuart Duguid, a déclaré dans un communiqué : "La brute du Cincinnati Enquirer est l'exemple même de la raison pour laquelle les relations entre les joueurs et les médias sont si tendues en ce moment. Tout le monde sur ce Zoom sera d'accord pour dire que son ton n'était pas du tout le bon et que son seul but était d'intimider. Un comportement vraiment épouvantable. Et cette insinuation selon laquelle Naomi doit son succès en dehors du court aux médias est un mythe - ne soyez pas si complaisant".

CNN a contacté Daugherty pour un commentaire.

Il y a des gens que je ne connais pas très bien et qui me posent des questions très, très délicates".

Avant l'échange avec Daugherty, un journaliste a demandé à Osaka s'il y avait un conseil à donner aux journalistes sur la façon dont ils peuvent améliorer l'expérience des athlètes qui traversent des pertes et des moments difficiles lorsqu'ils posent des questions pendant les conférences de presse.

"En ce qui me concerne, j'ai l'impression que la plupart du temps - c'est juste moi en tant que personne - je suis assez ouverte lorsqu'il s'agit des conférences de presse", a déclaré Osaka. "J'ai l'impression d'avoir été comme ça toute ma vie. Parfois, je dirais que des personnes que je ne connais pas très bien me posent des questions très, très délicates. Et surtout après une perte, cela s'amplifie un peu.

"Je dirais que même les questions répétitives, comme celles qu'on nous a déjà posées, mais peut-être que vous n'étiez pas là lors de la conférence de presse précédente. Lisez les transcriptions. Je ne suis pas une professionnelle des conférences de presse, mais je dirais que c'est une expérience un peu plus conviviale.

Elle a également suggéré qu'un joueur prenne un "congé maladie".

"Nous recevons une amende si nous ne participons pas aux conférences de presse, mais parfois nous nous sentons vraiment tristes", a déclaré Osaka. "J'ai l'impression qu'il devrait y avoir une règle selon laquelle nous pourrions prendre un congé de maladie pour répondre à vos courriels et à d'autres choses de ce genre. J'ai l'impression que ce serait un peu juste, mais encore une fois, je ne parle que de mon côté et je ne sais pas comment vos gars (en référence aux médias) - je suppose que vous voulez peut-être nous capturer quand nous sommes directement hors du court aussi, donc je ne suis pas sûr de ce qui est juste".

En ce qui concerne Haïti, Osaka a déclaré : "C'est vraiment effrayant. Je vois les nouvelles tous les jours. Honnêtement, le tremblement de terre s'est produit tout près de l'école de mes parents. Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment cela se passe, et je n'ai pas encore vu de photos ou de vidéos à ce sujet".

Lors du Western & Southern Open 2020, qui s'est tenu au USTA Billie Jean King National Tennis Center de New York au lieu de la région de Cincinnati, Osaka s'est classée deuxième après avoir déclaré forfait en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Elle a ensuite remporté l'US Open.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com