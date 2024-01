Naomi Osaka estime que le format des conférences de presse a "grand besoin d'être rafraîchi".

La quadruple championne du grand chelem, qui s'est retirée de Roland-Garros en mai en invoquant des raisons de santé mentale, a révélé après coup qu'elle avait "souffert de longs épisodes de dépression" depuis qu'elle a remporté son premier titre du grand chelem en 2018. Osaka s'est ensuite retirée de Wimbledon.

Cependant, la quadruple championne du grand chelem a déclaré qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'"inspirer la révolte."

"J'aime la presse, je n'aime pas toutes les conférences de presse", a écrit Osaka. "Cependant, à mon avis (et je tiens à préciser qu'il ne s'agit que de mon opinion et non de celle de tous les joueurs de tennis du circuit), le format de la conférence de presse lui-même a grandement besoin d'être rafraîchi.

"Je crois que nous pouvons l'améliorer [...] Moins de sujet contre objet ; plus de pair à pair.

"Les athlètes sont des êtres humains. Le tennis est notre profession privilégiée et, bien sûr, il y a des engagements en dehors du court qui coïncident. Mais je ne peux pas imaginer une autre profession où l'assiduité [...] serait aussi sévèrement examinée", ajoute Osaka.

Osaka, âgée de 23 ans, fera son retour à la compétition lors desJeux olympiques de Tokyo à la fin du mois. Elle est l'une des meilleures chances de médaille d'or pour le Japon.

Citant son introversion naturelle et son désir de ne pas courtiser les projecteurs, Osaka a poursuivi dans son essai à la première personne pour TIME : "J'essaie toujours de me pousser à parler pour ce que je crois être juste, mais cela se fait souvent au prix d'une grande anxiété".

"Je me sens mal à l'aise d'être le porte-parole ou le visage de la santé mentale des athlètes, car c'est encore très nouveau pour moi et je n'ai pas toutes les réponses. J'espère que les gens pourront s'identifier à moi et comprendre qu'il est normal de ne pas aller bien et qu'il est normal d'en parler.

J'aurais dû me préparer

Alors que des événements sismiques, tels que les manifestations de BLM l'été dernier, la pandémie de coronavirus et la montée mondiale des crimes haineux contre les Asiatiques, ont mis en lumière les lignes de fracture de la société, Osaka affirme qu'elle aurait dû prévoir les réactions mitigées qui ont suivi sa décision de se désengager de ses fonctions médiatiques au début de l'année.

"On ne peut jamais plaire à tout le monde", écrit-elle dans son essai. "Le monde est aussi divisé aujourd'hui que je ne l'ai jamais été au cours de mes 23 années d'existence.

"J'aurais dû me préparer.

Se sentir sous pression

Osaka poursuit en proposant que les athlètes aient le droit de s'éloigner mentalement de l'attention des médias en de rares occasions, sans être soumis à des sanctions strictes.

Elle souligne : "Vous n'auriez pas à divulguer vos symptômes les plus personnels à votre employeur ; il y aurait probablement des mesures de ressources humaines protégeant au moins un certain niveau de vie privée".

Lors de l'annonce de sa défaillance à Roland Garros, Osaka a révélé qu'elle avait connu de longs épisodes de dépression après avoir remporté son premier titre du grand chelem en 2018.

"Je me suis sentie sous une grande pression pour divulguer mes symptômes - franchement parce que la presse et le tournoi ne me croyaient pas. Je ne souhaite cela à personne", déclare-t-elle.

"Je ne veux pas non plus avoir à me soumettre à un examen minutieux de mes antécédents médicaux personnels. Je demande donc à la presse de faire preuve d'un peu d'intimité et d'empathie la prochaine fois que nous nous rencontrerons".

Après le retrait de Naomi Osaka du tournoi de Roland-Garros, la Fédération française de tennis (FFT) s'est déclarée "désolée et triste pour Naomi Osaka".

"Le retrait de Naomi de Roland-Garros est regrettable. Nous lui souhaitons le meilleur et le plus rapide rétablissement possible, et nous nous réjouissons d'accueillir Naomi dans notre tournoi l'année prochaine", a déclaré Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis, dans un communiqué.

"Comme tous les tournois du Grand Chelem, la WTA, l'ATP et l'ITF, nous restons très attachés au bien-être de tous les athlètes et à l'amélioration continue de tous les aspects de l'expérience des joueurs dans notre tournoi, y compris avec les médias, comme nous nous sommes toujours efforcés de le faire."

Source: edition.cnn.com