Naomi Osaka dit qu'il y a des choses qu'elle a "mal faites" lors de son abandon à Roland-Garros en 2021

Osaka a été sous les feux de la rampe en mai, lorsqu'elle s'est retirée du tournoi après avoir refusé de parler aux médias pendant l'événement, invoquant des raisons de santé mentale pour justifier sa décision. Elle a écopé d'une amende de 15 000 dollars pour ne pas s'être prêtée au jeu des médias à Roland-Garros, espérant que l'argent de l'amende irait à une œuvre de bienfaisance en faveur de la santé mentale.

"Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai mal faites à ce moment-là, mais je suis aussi le genre de personne qui est très présente dans l'instant", a déclaré Osaka à des journalistes à New York vendredi, avant l'US Open.

"Tout ce que je ressens, je le dis ou je le fais. Je ne pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris à mieux faire. Bien sûr, je ne pense pas que la même situation se reproduira", a-t-elle déclaré.

"Je dirais que j'ai peut-être réfléchi un peu plus à la question, car je ne savais pas à quel point cela allait devenir un problème", a ajouté Osaka.

Sa décision de se retirer de Roland Garros et de s'éloigner de la compétition a suscité un débat sur la relation que les athlètes entretiennent avec les médias et sur la question de savoir si les conférences de presse se déroulent au détriment de leur santé mentale.

Osaka a déclaré que le format des conférences de presse était "dépassé" et avait "grand besoin d'être rafraîchi", dans une tribune qu'elle a rédigée pour le numéro de juillet du magazine TIME.

"J'aime la presse ; je n'aime pas toutes les conférences de presse", écrit-elle. "Cependant, à mon avis (et je tiens à préciser qu'il ne s'agit que de mon opinion et non de celle de tous les joueurs de tennis du circuit), le format de la conférence de presse lui-même a grandement besoin d'être rafraîchi.

"Je crois que nous pouvons l'améliorer [...] Moins de sujet contre objet ; plus de pair à pair", a-t-elle ajouté.

La troisième joueuse mondiale a également attiré l'attention au début du mois lorsqu'elle a fait une courte pause pendant la conférence de presse précédant le tournoi du Western & Southern Open, après avoir commencé à pleurer. Après avoir été éliminée du tournoi par Jil Teichmann, Osaka a déclaré que le fait d'avoir choisi de sortir et de jouer "est en soi un accomplissement".

Au début du mois, Osaka a déclaré qu'elle était plus reconnaissante de sa carrière de joueuse de tennis, après avoir vu les situations pénibles en Haïti et en Afghanistan.

La double championne de l'US Open tentera de reconquérir son titre cette année à Flushing Meadows, qui commence le lundi 30 août.

Source: edition.cnn.com