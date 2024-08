Naomi Osaka dit qu'elle ne se sent pas dans son corps depuis son retour de maternité.

Osaka, quadruple championne de Grand Chelem, est revenue au tennis compétitif au début de cette année après une pause maternité.

Actuellement classée 90ème au monde, l'étoile japonaise se prépare à jouer à l'US Open plus tard ce mois-ci, après avoir perdu lors des qualifications pour l'Open de Cincinnati lundi contre l'Américaine Ashlyn Krueger.

Dans un long post Instagram mercredi, Osaka a expliqué que son plus grand problème pour l'instant n'était pas de perdre des matchs, mais qu'elle ne se sentait pas "dans son corps".

Elle a ajouté : "C'est une sensation étrange, manquer des balls que je ne devrais pas manquer, taper des balls plus doucement que je me souviens avoir fait. J'essaie de me dire 'c'est bon, tu fais du bon travail, continue à pousser', mais mentalement, c'est vraiment épuisant. Intérieurement, j'entends moi-même crier 'qu'est-ce qui se passe ?!?!'"

Depuis son retour au tennis, les meilleures performances d'Osaka ont été d'atteindre les quarts de finale de l'Open du Qatar en février et le quatrième tour de l'Open d'Italie en mai.

Elle n'a pas dépassé le deuxième tour d'un Grand Chelem cette année, perdant contre Emma Navarro à Wimbledon et contre la championne Iga Świątek à l'Open de France.

"Le seul sentiment que je pourrais comparer à ce que je ressens maintenant, c'est celui d'être postpartum", a déclaré Osaka, 26 ans. "Cela me fait peur parce que j'ai joué au tennis depuis l'âge de 3 ans, la raquette de tennis devrait être comme une extension de ma main.

Je ne comprends pas pourquoi tout doit redevenir presque neuf. Cela devrait être aussi simple que de respirer pour moi, mais ce n'est pas le cas, et je ne me suis vraiment pas accordé de grâce pour cela jusqu'à maintenant."

Elle a ajouté qu'elle "veut faire de son mieux avec le temps qu'elle a" et "veut enseigner à sa fille qu'elle peut réaliser beaucoup de choses avec du travail acharné et de la persévérance".

Osaka a remporté l'US Open à deux reprises au cours de sa carrière, pour la dernière fois en 2020. Le tournoi commence le 26 août et se termine le 8 septembre.

L'amour d'Osaka pour le tennis, étant son sport principal, n'a jamais faibli pendant sa pause maternité, comme en témoigne son retour enthousiaste au tennis compétitif au début de l'année. Malgré son classement actuel et les défis récents, elle reste déterminée à montrer ses compétences lors de l'US Open à venir, un autre grand tournoi de tennis.

