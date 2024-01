Naomi Osaka, de retour, reste positive malgré sa défaite à l'International de Brisbane

La quadruple championne du Grand Chelem a été battue en trois sets (3-6 7-6 6-4) par Karolína Plíšková, mais elle est restée positive après sa défaite.

"Je ne sais pas si je peux être trop dure avec moi-même, si cela a un sens", a déclaré Osaka aux journalistes.

"Je savais avant le match que nous avions des statistiques sur sa façon de servir, mais elle a changé son jeu sur moi.

"Je savais qu'elle allait très bien jouer, et chaque fois que je l'affronte, c'est toujours en trois sets. La semaine est certainement plus courte que je ne le souhaitais, mais dans l'ensemble, je pense que c'était un bon match et j'ai pris beaucoup de plaisir.

Osaka a passé plus d'un an loin des courts après avoir choisi de donner la priorité à sa santé mentale avant de devenir mère en juillet.

L'ancienne numéro un mondiale a fait un retour gagnant au tennis lundi en battant l'Allemande Tamara Korpatsch lors de son premier match en compétition depuis 15 mois et en reprenant cette bonne forme dans le premier set contre Plíšková.

La joueuse de 26 ans a fait preuve de puissance pour remporter le premier set et n'a pas eu la chance de perdre le deuxième au terme d'un tie-break serré

Plíšková, qui revenait elle aussi d'une blessure, s'est appuyée sur son service impressionnant pour remporter le set décisif et se qualifier pour le tour suivant.

Osaka, quant à elle, se tournera vers l'Open d'Australie à Melbourne qui débutera le 14 janvier.

Bien qu'elle ne soit pas sûre d'avoir le jeu nécessaire pour disputer un troisième titre en Australie, Osaka a déclaré qu'elle était simplement heureuse de pratiquer à nouveau ce sport.

"Je pense que je m'amuse beaucoup plus, et je réalise aussi qu'il y a beaucoup de choses que je ne contrôle pas", a-t-elle déclaré.

"Je suis plus consciente que je joue contre les meilleures joueuses du monde. Nous avons toutes les deux la possibilité de gagner.

"Je pense aussi que je me suis entraînée si dur après l'accouchement que je dois profiter de ces moments, et je pense aussi que, d'une certaine manière, en regardant [Maria] Sharapova et Serena [Williams] prendre leur retraite, je sais que la durée de vie du tennis n'est pas si longue, alors je devrais en profiter tant que je le peux".

Source: edition.cnn.com