Naomi Osaka choisira la nationalité japonaise pour les Jeux olympiques de Tokyo

La double championne du grand chelem Osaka, née au Japon d'une mère japonaise et d'un père haïtien mais élevée aux États-Unis, a déclaré à NHK qu'elle ressentait "un sentiment particulier à l'idée d'essayer d'aller aux Jeux olympiques pour représenter le Japon".

Selon la loi japonaise, les personnes ayant une double nationalité doivent en choisir une avant d'atteindre l'âge de 22 ans. Osaka fêtera son 22e anniversaire le 16 octobre.

"Je pense que je pourrai y mettre plus d'émotion en jouant pour la fierté du pays", a-t-elle déclaré à NHK.

Osaka, qui réside aux États-Unis, a battu Ash Barty, numéro un mondial, en finale de l' Open de Chine à Pékin dimanche dernier.

Cette victoire, qui fait suite au titre obtenu le mois dernier au Pan Pacific Open au Japon, l'a ramenée à la troisième place mondiale.

Elle a décroché son premier titre du Grand Chelem en battant Serena Williams en finale de l'US Open l'année dernière et a poursuivi sur sa lancée en remportant l'Open d'Australie en janvier, devenant ainsi l'une des stars du sport les plus importantes et les plus rentables du Japon.

Osaka, qui joue sous le drapeau japonais sur le circuit WTA, a fait ses débuts en Fed Cup pour le pays en 2017.

CNN a contacté l'Association japonaise de tennis et l'agent d'Osaka pour obtenir des commentaires.

Source: edition.cnn.com