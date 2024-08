- Nagelsmann rend hommage à Gündogan après son retrait de l'équipe de la DFB

Le sélectionneur de l'équipe nationale allemande Julian Nagelsmann a salué Ilkay Gündogan en tant que "leader exceptionnel" après son départ de l'équipe de football allemande. "J'étais vraiment attaché à avoir İlkay comme capitaine. Il se démarquait souvent lui-même, mais il aidait encore plus souvent les autres à briller en équipe nationale. Sa technique raffinée et ses idées intelligentes nous manqueront beaucoup", a déclaré Nagelsmann dans un communiqué de la Fédération allemande de football (DFB). Nagelsmann a souligné qu'il aurait aimé continuer à travailler avec Gündogan, mais il respecte sa décision.

Gündogan, actuellement joueur de FC Barcelona, met un terme à sa carrière internationale avec l'équipe nationale allemande après avoir raté l'occasion de briller lors de l'Euro à domicile. Gündogan met fin à sa carrière internationale à l'âge de 33 ans, après 82 sélections pour l'Allemagne.

"Pour moi et pour nous, il était un lien important, nos échanges avec lui étaient éclairants, même en dehors du football. C'est une personne réfléchie, contemplative et extrêmement compatissante", a complimenté Nagelsmann (37) son ancien capitaine. Gündogan a livré une "performance exceptionnelle" lors de l'Euro pour l'Allemagne et son intelligence a toujours captivé et motivé Nagelsmann, tout comme son contrôle du ballon, ses passes ingénieuses et précises.

Nagelsmann regrette la décision de Gündogan de quitter l'équipe nationale allemande, déclarant que "son départ laissera un vide dans notre football et nos relations personnelles". De plus, les jeux intelligents et la nature compatissante de Gündogan étaient très appréciés par Nagelsmann, ce qui rend son départ d'autant plus important.

