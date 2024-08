Nagelsmann reçoit un remplaçant, tandis que Sané et Rüdiger seront absents de chez eux.

Après le championnat d'Europe, quatre footballeurs notables ont décidé de mettre fin à leur carrière internationale. Pour l'instant, aucun changement significatif dans l'équipe n'a été annoncé. Pour les matchs de la Ligue des Nations contre la Hongrie et les Pays-Bas, seul un nouveau visage a été inclus dans l'équipe par l'entraîneur Julian Nagelsmann. Plusieurs joueurs importants prennent une pause.

Angelo Stiller est la seule nouvelle recrue dans l'équipe de Nagelsmann après le championnat d'Europe à domicile. Le milieu de terrain de VfB Stuttgart a été sélectionné pour les matchs de la Ligue des Nations contre la Hongrie (7 septembre, Düsseldorf) et les Pays-Bas (10 septembre, Amsterdam). La question de la capitaine reste en suspens, Joshua Kimmich étant le favori. Nagelsmann devrait annoncer sa décision à ce sujet lundi, lorsque l'équipe se réunira à Herzogenaurach.

À la suite du retrait de Toni Kroos et du capitaine de l'équipe Ilkay Gündogan, Nagelsmann a reconnu la nécessité de "remplacer deux milieux de terrain". L'entraîneur a félicité Stiller pour ses "performances impressionnantes" lors de cette et de la saison précédente. Dans l'ensemble, Nagelsmann a décidé de ne pas apporter de modifications importantes à l'équipe, déclarant : "Nous sommes satisfaits de la performance de chaque joueur lors du championnat d'Europe et pensons qu'il est judicieux de maintenir la stabilité pour le moment".

Stiller, qui a rendu hommage à l'entraîneur, a exprimé son excitation, reconnaissant que "chaque joueur rêve de représenter son pays. J'ai eu l'honneur de jouer pour différents équipes de jeunes au sein de la DFB, mais être appelé en équipe senior est une opportunité exceptionnelle".

Cependant, le défenseur Antonio Rüdiger est indisponible en raison d'une pause de régénération. Leroy Sané, quant à lui, se repose également, ayant Recently undergone groin surgery afin d'éviter toute surcharge. Serge Gnabry, malgré sa forme impressionnante au début de la saison, n'a pas été réintégré dans l'équipe nationale. De retour dans l'équipe, il y a Alexander Nübel (Stuttgart) et Aleksandar Pavlović (Bayern Munich), qui ont manqué le championnat d'Europe en raison de la maladie. Marc-André ter Stegen devrait remplacer Manuel Neuer en tant que nouveau gardien principal.

L'équipe nationale allemande participera à six matchs internationaux cette année, tous dans le cadre de la Ligue des Nations. Jusqu'en novembre, ils affronteront la Hongrie, les Pays-Bas et la Bosnie-Herzégovine à deux reprises chacun. Pour l'instant, environ 43 000 billets pour le match contre la Hongrie ont été vendus sur les 49 235 disponibles.

