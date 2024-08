Nagelsmann reçoit un remplaçant, tandis que Sane et Rudiger resteront à la maison.

Après l'Euro, l'entraîneur de football Julian Nagelsmann a ajouté un nouveau visage à l'équipe, à savoir le milieu de terrain Angelo Stiller du VfB Stuttgart. Stiller a été appelé 55 jours après la défaite décevante de l'Allemagne contre l'Espagne en quarts de finale, pour les matches de la Ligue des nations contre la Hongrie le 7 septembre à Düsseldorf et contre les Pays-Bas le 10 septembre à Amsterdam. Quant au brassard de capitaine, c'est encore flou. Joshua Kimmich semble être le favori, mais Nagelsmann devrait faire son annonce lundi lors de l'entraînement à Herzogenaurach.

Avec les départs de Toni Kroos et du capitaine İlkay Gündoğan, Nagelsmann doit combler deux postes de milieu de terrain, a-t-il déclaré. L'entraîneur a salué Stiller pour ses performances passées impressionnantes et sa forme actuelle, déclarant : "Pour l'instant, des changements adequats dans l'équipe suffisent. En général, nous avons été satisfaits de la performance de chaque joueur à l'Euro. Nous voulons donner aux joueurs de l'équipe d'Europe une chance de briller lors des premiers matches après le tournoi."

On note l'absence du défenseur Antonio Rüdiger, qui profite actuellement d'une pause de récupération après un été épuisant, tout comme Leroy Sané. Le joueur de Bayern Sané devrait éviter d'être surchargé après son opération de la cuisse. Son collègue de club Serge Gnabry, en revanche, n'a pas été rappelé en équipe nationale malgré sa bonne forme en début de saison. Alexander Nübel (Stuttgart) et Aleksandar Pavlović (Bayern Munich) sont de retour dans l'équipe de 23 joueurs, absents à l'Euro en raison de maladie. Selon les plans, Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) devrait prendre le rôle de nouveau numéro un après le départ de Manuel Neuer.

L'équipe allemande disputera six matches internationaux cette année, tous faisant partie de la Ligue des nations. Ses adversaires seront la Hongrie, les Pays-Bas et la Bosnie-Herzégovine, deux fois chacun d'ici novembre. Actuellement, environ 43 000 billets sur les 49 235 disponibles pour le match contre la Hongrie ont été vendus.

