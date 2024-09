Nagelsmann perçoit les lacunes de la direction du Bayern comme un facteur contribuant à sa sous-performance.

En début d'année 2023, le court passage de Julian Nagelsmann en tant qu'entraîneur principal de FC Bayern Munich s'est terminé, à peine deux ans après son arrivée. Attiré par un gros contrat depuis RB Leipzig, Nagelsmann a réussi à aider les champions en titre à remporter un championnat d'Allemagne. Cependant, ce succès a été de courte durée car l'équipe a eu du mal à maintenir sa position dominante et a finalement connu sa première saison sans titre depuis 2012. Peu de temps après Nagelsmann, le directeur sportif Hasan Salihamidzic et, dans un retournement de situation bizarre, le président du conseil d'administration Oliver Kahn ont également quitté le club.

La nouvelle direction, qui luttait pour retrouver la gloire passée du club depuis le départ de Hansi Flick, a embauché Nagelsmann dans une tentative d'établir de la stabilité. Cependant, cette initiative a échoué en partie en raison de l'incapacité de Kahn et Salihamidzic à soutenir Nagelsmann pendant les moments difficiles, comme Nagelsmann l'a lui-même souligné.

"Ils devaient d'abord trouver leurs marques"

"J'ai rejoint le club à un moment où Bayern traversait une période de transition avec Salihamidzic et Kahn aux commandes", a déclaré Nagelsmann dans une interview accordée à "Stern" et RTL. "Je pense que la transition aurait pu être plus fluide dans ces circonstances, et Kahn et Brazzo devaient d'abord s'installer, ayant pris la relève après Rummenigge et Hoeneß. Cela aurait peut-être laissé moins d'espace ou d'autorité pour me soutenir efficacement."

Conséquemment, Nagelsmann a été forcé de partir en mars 2023 - avec l'équipe classée deuxième de Bundesliga, en quarts de finale de la Ligue des champions et en lice pour la DFB-Pokal. Nagelsmann a dirigé les champions en titre pendant seulement 84 matches. "Le club aurait pu apporter plus de stabilité dans la situation", a commenté Nagelsmann dans l'interview de "Stern", en comparant avec Jürgen Klopp et Pep Guardiola, qui ont mis plusieurs années à remporter leur premier titre majeur avec Liverpool et le Barça, respectivement, malgré des équipes formidables. En revanche, Bayern attend des résultats immédiats, du moins selon Nagelsmann.

