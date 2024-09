Nagelsmann met en garde: "L'approche ne donnera pas de résultats"

À la suite du départ de l'Allemagne de l'euro, quelques heures plus tard, Julian Nagelsmann a prononcé un discours émouvant en faveur de l'unité nationale. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur national, Nagelsmann plaide à nouveau pour l'unité et lance un avertissement.

En plein mois de juillet, à la suite de l'élimination de l'Allemagne en quarts de finale face à l'Espagne (1:2) lors de l'Euro, un Julian Nagelsmann visiblement ému s'est adressé aux médias. Au lieu de se concentrer uniquement sur la défaite de son équipe, Nagelsmann, qui a souvent lutté contre les larmes, a voulu transmettre un message plus large en déclarant : "Je l'ai déjà dit auparavant, j'espère que ce pays comprend que nous sommes plus forts ensemble." Il pensait que collectivement, nous pouvions améliorer la situation actuelle et ne pas tout voir en noir.

Son discours inspirant a été largement entendu, et Nagelsmann renforce maintenant son message dans une interview accordée à "Der Spiegel". Il a exprimé son frustration face au mot allemand 'problem', en déclarant : "Si je le dis 500 fois par jour, nous n'avancerons pas." Il a souligné qu'il ne cherchait pas à dicter la structure sociale, mais a simplement exprimé ses pensées : "J'aimerais que les choses avancent plus vite. J'aimerais que nous puissions simplement essayer des choses pour voir si elles fonctionnent."

Pour illustrer son propos, Nagelsmann a pris l'exemple du manque de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie de la restauration, en déclarant : "Il n'y a pas assez de personnel, tout le monde se plaint. Pourquoi ne pas proposer une semaine de travail de 35 heures normalement taxée, avec toutes les heures supplémentaires non taxées ?" Il a suggéré d'appliquer des incitations similaires dans d'autres secteurs pour encourager une action et une innovation rapides.

Dans une époque de séparation, Nagelsmann appelle la société à se réunir : "Tout le monde est absorbé par son téléphone, en créant sa marque pour gagner de l'argent. Mais la communauté, le sentiment d'unité qui a rendu l'Allemagne forte, s'amenuise lentement."

During the Euro, Nagelsmann also spoke passionately about unity, saying, "The unity, the coming together to accomplish things, is incredibly important. That's how we appreciate the beauty of our country, from the landscapes to the culture, as well as the opportunities we have when we stick together." He claimed to have never met anyone who achieved more alone than with others.

Following his July speech, Nagelsmann received numerous invitations, even from prominent politicians. However, he declined all of them, stating, "It would be presumptuous of me to believe I could contribute to those discussions. I don't know enough, and it's not my role."

Nagelsmann, now as the DFB national coach, continues to advocate for national unity, echoing his sentiments from the Euro. During an interview, he expressed frustration with the word 'problem' in the German language and urged for faster progress and innovation.

Recalling his time at the Euro, Nagelsmann emphasized the importance of unity, stating that it was key to appreciating the beauty of Germany and seizing opportunities as a nation.

Lire aussi: