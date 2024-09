- Nagelsmann est déterminé à faire de Kimmich son héritier choisi.

Joshua Kimmich a été nommé nouveau capitaine de l'équipe nationale de football allemande, comme l'a annoncé Julian Nagelsmann. À 29 ans, le résident de Munich succède à Ilkay Gündogan, qui a raccroché ses crampons après le tournoi de l'Euro à domicile. Kimmich est censé mener l'équipe du DFB vers la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Gündogan a décidé de mettre fin à sa carrière internationale après les Euros à domicile. Nagelsmann a désigné Antonio Rudiger et Kai Havertz comme adjoints de Kimmich.

" During a gathering of the national team in Herzogenaurach, Nagelsmann stated, 'The captain represents the team and speaks on its behalf. We aimed to find individuals with a strong team bond.'"

"Nagelsmann further explained, 'Given that Josh was one of the three captains during the Euros, it's only natural that he was the front-runner when the others weren't available.' Kimmich is described as 'one of those who give their all, sometimes to an extreme, always yearning for victory.'"

Nouveau visage pour la capitainerie du DFB

"Kimmich portera le brassard de capitaine pour la première fois lors du match d'ouverture de la Ligue des nations le samedi prochain (20h45 CET / ZDF) contre la Hongrie. Contrairement à son passage à FC Bayern Munich, il continuera de jouer comme arrière droit, sans changer pour le milieu de terrain : 'Josh a fixé un haut niveau comme arrière droit lors des Euros', a déclaré Nagelsmann."

Être nommé leader de l'équipe est une reconnaissance importante pour Kimmich dans sa longue carrière au sein du DFB. Il a porté pour la première fois le maillot de l'équipe nationale lors du match de préparation à l'Euro 2016 contre la Slovaquie (1-3). Il a également fait partie du tour final qui a suivi en France.

Des revers pour Joshua Kimmich

Après avoir remporté la Coupe des confédérations avec une jeune équipe prometteuse en Russie en 2017, le chemin semblait prometteur pour de plus grandes victoires. Cependant, les fortunes de Kimmich dans les tournois ont été moins brillantes. Des éliminations précoces lors des Coupes du monde 2018 et 2022, et un revers lors de l'Euro 2021 - les malheurs du DFB étaient étroitement liés au nom de Kimmich. Le succès de l'Euro à domicile, avec des performances impressionnantes, de l'enthousiasme et finalement une élimination décevante en quarts de finale contre l'Espagne cet été, pourrait être un tournant. Kimmich avait déjà montré son potentiel de leadership à plusieurs reprises, par exemple en tant qu'adjoint de Manuel Neuer."

La promotion est méritée. Avec 91 sélections internationales, Kimmich est en tête de l'équipe actuelle de Nagelsmann. Il pourrait atteindre le club des 100 sélections l'été prochain. Derrière Kimmich dans l'équipe se trouvent Rudiger (74), Havertz (51) et Marc-André ter Stegen (40), qui devrait succéder à Manuel Neuer en tant que numéro un gardien. Neuer, ainsi que Jonathan Tah, Pascal Groß et Niclas Füllkrug, font partie du nouveau conseil de l'équipe.

La promotion de Kimmich au poste de capitaine est un testament à ses capacités de leadership, démontrées même en tant qu'adjoint de Manuel Neuer. Sous sa direction, l'équipe nationale vise à maintenir son enthousiasme et à se diriger vers la Coupe du monde 2026, l'équipe nationale allemande comptant lourdement sur lui.

