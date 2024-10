Nagelsmann désigne Burkardt comme le remplacement de Havertz.

Jonathan Burkardt remplace Kai Havertz dans l'équipe nationale allemande : Le capitaine de Mayence remplace Havertz, absent pour les matchs de Ligue des Nations contre la Bosnie-Herzégovine et les Pays-Bas en raison d'une blessure.

Après Niclas Füllkrug et Jamal Musiala, Kai Havertz a également été contraint de se retirer des matchs de Ligue des Nations de l'équipe nationale allemande contre la Bosnie-Herzégovine et les Pays-Bas. Selon la DFB, Havertz, l'attaquant d'Arsenal, ressent des douleurs à l'articulation du genou gauche. Il sera remplacé par Jonathan Burkardt, le capitaine de Mayence, qui a impressionné par ses performances en Bundesliga et a attiré l'attention de l'entraîneur de l'équipe nationale allemande, Julian Nagelsmann.

Pour le rôle d'avant-centre, Füllkrug de West Ham United et Tim Kleindienst de Borussia Mönchengladbach ont été inclus dans l'équipe nationale allemande pour le match du 20 octobre (20h45 CET/RTL) à Zenica et le match du 14 octobre (20h45 CET/ZDF et tous deux disponibles sur le live ticker de ntv.de) contre les Pays-Bas à Munich. Leweling de Stuttgart remplace Musiala dans l'équipe. L'équipe nationale se réunira à Herzogenaurach le lundi.

Burkardt, 24 ans, a marqué un doublé contre le promu FC St. Pauli pour aider Mayence à victoire 3-0. Jusqu'à présent cette saison, Burkardt, champion d'Europe U21 en 2021, a marqué un total de cinq buts. Le coach de Burkardt, Bo Henriksen, avait précédemment appelé à sa nomination. "Si l'Allemagne veut les meilleurs attaquants du monde, Jonny ne peut pas être ignoré", a déclaré Henriksen lorsqu'on lui a demandé du potentiel de Burkardt dans l'équipe nationale.

Le samedi, Havertz a joué les 90 minutes complètes contre FC Southampton en Premier League anglaise et a marqué le but vainqueur dans une victoire 3-1. Sous Nagelsmann, Havertz, 25 ans, avait été un titulaire régulier pour l'équipe nationale, évoluant dans le milieu offensif derrière un attaquant.

En raison des douleurs au genou de Havertz, l'équipe nationale allemande a décidé d'inclure Jonathan Burkardt comme remplaçant. Burkardt, le capitaine de Mayence, a impressionné en Bundesliga et a attiré l'attention de Nagelsmann par ses performances.

Lire aussi: