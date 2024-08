Nagasaki commémore le lancement de la bombe atomique - Israël n'est pas le bienvenu

Par crainte que des manifestations contre Israël ne perturbent la commémoration, le Japon n'a pas invité le pays à la cérémonie de Nagasaki. En solidarité, l'Allemagne, les États-Unis et d'autres pays ont également boycotté la cérémonie. Israël a cependant été autorisé à participer à la commémoration de Hiroshima il y a trois jours.

La cérémonie de Nagasaki en mémoire de l'explosion atomique américaine il y a 79 ans a été assombrie par des tensions diplomatiques avec Israël. Plusieurs ambassadeurs, dont celui de l'Allemagne, avaient annulé leur participation après que la ville a décidé de ne pas inviter Israël. Dans sa déclaration de paix, le maire Shiro Suzuki a appelé à l'abolition des armes nucléaires compte tenu de la situation actuelle de la sécurité mondiale. Suzuki a justifié la décision de ne pas inviter Israël en expliquant que des manifestations contre la guerre d'Israël à Gaza pourraient perturber la solennité de la cérémonie. Cependant, il a également déclaré que cette décision n'était "pas politique".

Les représentants diplomatiques des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Union européenne ont ensuite boycotté la cérémonie. Selon les médias, ils avaient exprimé leur préoccupation dans une lettre à Suzuki en expliquant que ne pas inviter Israël mettrait ce pays au même niveau que des pays comme la Russie et la Biélorussie.

La Russie et la Biélorussie n'ont pas été invitées aux commémorations de Hiroshima ou de Nagasaki depuis trois ans en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Hiroshima avait invité le représentant israélien à la commémoration il y a trois jours, mais n'avait pas invité le représentant palestinien, tandis que Nagasaki avait autorisé leur participation, comme l'ont rapporté les médias japonais.

À 11h02, heure locale, moment où la bombe atomique "Fat Man" a été larguée sur Nagasaki par un bombardier américain le 9 août 1945, les participants à la cérémonie ont observé une minute de silence. Près de 70 000 personnes ont été tuées et environ 75 000 blessées à Nagasaki.

Trois jours plus tôt, les États-Unis avaient ravagé la ville japonaise d'Hiroshima avec une bombe atomique de puissance inférieure. Sous l'impact de la destruction immense, l'Empire japonais a capitulé le 15 août 1945. Hiroshima et Nagasaki sont devenues les premières et uniques villes du monde à être détruites par une bombe atomique, servant de symbole des horreurs de la guerre et pour la paix. Aujourd'hui, la menace nucléaire augmente à nouveau face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

