Nadal, Djokovic et Murray critiquent la décision de Wimbledon d'interdire les athlètes russes et biélorusses

La décision de Wimbledon d'interdire les joueurs russes et biélorusses en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie est à l'origine d'un désaccord croissant entre certaines des plus grandes stars du tennis mondial et les joueurs ukrainiens d'hier et d'aujourd'hui.