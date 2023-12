Nadal bat Thiem et remporte son 12e Roland-Garros, un record.

En battant un Dominic Thiem fatigué 6-3 5-7 6-1 6-1 sur le court qui lui appartient depuis l'adolescence, Nadal est devenu le premier joueur à remporter 12 fois le même tournoi du Grand Chelem. Il devance d'une unité le record de Margaret Court à l'Open d'Australie, qu'il avait égalé il y a un an en battant le même Thiem à Paris.

L'expression "roi de la terre battue" ne rend donc plus justice au désormais 18 fois champion du Grand Chelem.

Son équipe de football préférée, le Real Madrid, opte pour le terme "Galacticos" pour décrire les joueurs qu'elle achète fréquemment et qui semblent hors du commun.

Le joueur de 33 ans vient d'une autre planète tennis sur terre battue.

Un Nadal authentique a fait remarquer pendant la quinzaine qu'il avait l'impression que quelqu'un viendrait un jour pour dépasser son palmarès ici.

Cela semble inconcevable. C'est une maîtrise inégalée par n'importe quel joueur de tennis, sur n'importe quelle surface et à n'importe quelle époque.

"Gagner un grand chelem n'est pas facile. Gagner 12 titres de champion de France, c'est incroyable", a tweeté Rod Laver, qui a remis la Coupe des Mousquetaires à Nadal. Laver a réalisé deux fois le grand chelem de l'année civile.

Nadal a amélioré son score de 93-2 à Roland-Garros et n'a jamais perdu une finale. Il n'a jamais perdu une finale, ni même été mené à cinq sets.

Thiem et d'autres joueurs ont dû être encouragés par le fait que Nadal, qui sortait d'une nouvelle blessure au genou, a entamé son tournoi sur terre battue de manière médiocre par rapport à ses standards.

Il a admis avoir fait un sérieux examen de conscience à l'Open de Barcelone en avril après avoir été, de manière atypique, négatif sur le court lors d'une victoire au premier tour.

"Après le premier tour à Barcelone, j'ai pu rester seul pendant quelques heures dans une pièce et réfléchir à ce qui se passait, à ce que je devais faire", a-t-il déclaré. "Et (il y avait) quelques questions que je devais trancher, non ? L'une des possibilités était d'arrêter pendant un certain temps et de récupérer mon corps.

"L'autre possibilité était de changer radicalement d'attitude et de mentalité pour jouer les deux prochaines semaines.

Il a opté pour cette dernière solution et a battu Novak Djokovic en finale de Rome le mois dernier, ce qui lui a donné un élan considérable. Roland Garros a été le point d'exclamation le plus grandiose.

À deux doigts de Federer

Pour la première fois, Nadal s'est rapproché à deux reprises de Roger Federer, l'homme qu'il a facilement battu lors de la demi-finale de vendredi.

Si le Suisse, âgé de 37 ans, ne remporte pas un autre tournoi majeur, Nadal pourrait atteindre la barre des 20 en accumulant les victoires à Roland-Garros. Comme il l'a déjà dit, il n'est pas obsédé par l'idée d'égaler Federer.

"Je ne suis pas très inquiet à ce sujet, non ? a déclaré Nadal.

"Vous ne pouvez pas être frustré tout le temps parce que le voisin a une plus grande maison que vous, une plus grande télévision ou un meilleur jardin. Ce n'est pas comme ça que je vois la vie".

Pour la troisième saison consécutive, le malheureux Thiem a perdu contre Nadal à Roland-Garros après l'avoir battu à l'échauffement.

Il connaît donc de première main la différence entre essayer de vaincre Nadal en trois sets et en cinq.

Le fait que Thiem ait été capable de rendre les choses compétitives est tout à son honneur - trois des quatre sets ont été serrés, quel que soit le score des deux derniers sets.

Thiem a terminé le tournoi en jouant quatre jours d'affilée en raison de la pluie, ce qui a constitué un énorme désavantage pour la moitié inférieure du tableau.

Qui sait ce qui se serait passé s'il avait eu le jour de repos habituel entre la demi-finale et la finale.

L'entraîneur de Thiem, Nicolas Massu, a demandé aux organisateurs de repousser la finale à lundi afin d'égaliser les chances, mais on lui a répondu qu'il n'y avait "aucune chance".

En effet, la journée de samedi a été parfaite pour Nadal. Thiem s'est battu pendant trois heures intenses contre le numéro un mondial Djokovic lors de la fin de leur demi-finale affectée par les conditions météorologiques - et il a gagné.

Incontestablement, il aurait préféré Thiem à Djokovic, l'un des deux joueurs à avoir fait dérailler Nadal à Roland-Garros et l'adversaire le plus coriace de tous les temps pour le gaucher.

Un grand effort de Thiem

Et surtout un Thiem affaibli.

Thiem, très apprécié de ses pairs, n'est pas du genre à s'excuser, mais il a admis avoir ressenti les effets de la finale de samedi.

"C'était une finale de grand chelem, donc je ne me suis pas senti fatigué pendant le match", a-t-il déclaré. "Mais en même temps, un match comme celui d'hier, battre Novak sur deux jours avec toutes les interruptions, ça laisse des traces sur le corps et aussi sur l'esprit. C'est à 100%.

Thiem, qui avait battu Nadal en cinq sets l'an dernier à l'US Open, a déclaré samedi que l'adrénaline l'aiderait à lutter contre le maître de la pirouette.

Il ne s'agissait pas d'un simple discours de combat.

Il possède une combinaison brillante de vitesse et de puissance et plus d'une fois au début du match, sous un soleil intermittent, Thiem a louablement chassé les balles et offert des lobs défensifs pour neutraliser le Majorquin.

Sa performance au premier set ne laisse rien présager de sa lutte avec Djokovic.

Thiem avait été mené par un break précoce lors de la finale de 2018, mais cette fois-ci, le joueur de 25 ans a fait le break en premier pour mener 3-2 grâce à son puissant coup droit.

Ce qui n'était pas prévu, c'était de se faire breaker dans le jeu suivant.

Ces deux jeux ont changé le cours des choses, mais un autre, encore plus important, allait suivre.

Au cours d'un long jeu de 10 minutes, Nadal a sauvé une balle de break et a tenu bon jusqu'à 4-3.

Thiem abandonne son service et le jeu est marqué par le fait que Nadal chasse un bon drop de Thiem et réplique avec son propre drop gagnant.

La clé du premier set

Nadal était 84-0 à Roland-Garros lorsqu'il remportait le premier set, ce qui laissait présager de gros problèmes pour Thiem.

Les fans de Philippe Chatrier ont scandé tour à tour "Rafa, Rafa" et "Dominic, Dominic", et ont été récompensés par un nouveau set étincelant.

Thiem n'a pas été découragé par la perte d'un premier set de 55 minutes et son niveau n'a pas baissé.

Les deux hommes ont tenu bon sans la moindre balle de break jusqu'à ce que Thiem en obtienne deux dans le 12e jeu.

Et lorsque Nadal a envoyé son revers sur une longue distance, il a remporté son premier set en quatre duels à Roland Garros.

Pouvait-il continuer sur sa lancée ? Et Nadal allait-il réagir ?

La réponse ne se fait pas attendre.

Après une longue pause aux toilettes, Nadal a remporté les 11 premiers points et a pris un double avantage grâce à un passing de coup droit réflexe.

Les spectateurs ont adoré, tout comme Nadal, qui a multiplié les poings levés.

"Après les deux premiers sets, j'ai un peu baissé mon niveau" et Nadal "m'a marché dessus", a concédé Thiem.

Nadal s'est alors mis à rouler, orchestrant une étonnante volée de revers tombante qui a valu à l'Autrichien de lever le pouce. Il a remporté 23 des 27 points au filet, s'approchant souvent derrière de puissants coups de fond de court.

"Presque tout le monde vous dira qu'il est l'un des meilleurs volleyeurs de notre jeu", a déclaré Thiem, avant d'ajouter en plaisantant "parce que la dernière fois qu'il a raté une volée, c'était il y a peut-être sept ans".

Il a terminé la troisième manche avec 10 coups gagnants et deux fautes directes.

On sentait que les efforts des derniers jours étaient en train de rattraper Thiem, mais le quatrième set n'était pas une formalité.

Nadal a sauvé une balle de break dans le premier jeu grâce à un coup droit gagnant caractéristique, a fait le break et a sauvé deux autres balles de break pour mener 3-0.

Un penseur

Pour beaucoup, la puissance et la résistance de Nadal sont ce qui attire l'attention. Mais c'est aussi un penseur.

Sur la première balle de break à 30-40, il a frappé un bon service sur le revers de Thiem et le retour est allé dans le filet. Sur la deuxième, il a changé de direction et est passé au milieu avec rapidité pour provoquer une erreur de coup droit.

Nadal scellait l'issue de la finale au bout de trois heures lorsqu'un autre retour de Thiem s'éloignait du filet.

Il s'est écroulé sur la terre battue, sur le dos, avant d'échanger une accolade avec Thiem. Les deux hommes partagent un respect sain.

Dans une ville où les boulangeries se succèdent, Nadal tente de remporter une douzaine de titres à Roland-Garros en 2020.

