Mythes et réalités sur le traitement de la gueule de bois

Si c'est le cas, vous êtes peut-être à la recherche d'une méthode pour soulager vos souffrances. Il existe en effet un grand nombre de soi-disant remèdes contre la gueule de bois, dont certains remontent à plusieurs siècles.

"Les Grecs de l'Antiquité pensaient que manger du chou pouvait guérir la gueule de bois, et les Romains pensaient qu'un repas de canaris frits ferait l'affaire", explique le Dr John Brick, ancien chef de recherche au Centre d'études sur l'alcool, Division de l'éducation et de la formation de l'université Rutgers dans le New Jersey, auteur de "The Doctor's Hangover Handbook" (Le manuel du médecin sur la gueule de bois).

"Aujourd'hui, certains Allemands pensent qu'un petit-déjeuner copieux composé de viande rouge et de bananes guérit la gueule de bois. Certains Français boivent du café fort avec du sel, ou certains Chinois du thé aux épinards", explique-t-il. "Parmi les remèdes les plus insolites contre la gueule de bois, certains habitants de Porto Rico frottent un demi-citron sous leur bras en train de boire.

En réalité, le seul remède contre la gueule de bois est le temps, selon l'Institut national sur l'abus d'alcool et l'alcoolisme (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism).

"Une personne doit attendre que son corps ait fini d'éliminer les sous-produits toxiques du métabolisme de l'alcool, de se réhydrater, de guérir les tissus irrités et de rétablir une activité immunitaire et cérébrale normale", selon l'institut. Ce processus de récupération peut prendre jusqu'à 24 heures.

Y a-t-il des choses que vous pouvez faire pour faciliter votre transition ? C'est possible, selon les experts, mais de nombreux "remèdes" courants contre la gueule de bois peuvent l'aggraver. Voici comment séparer la réalité de la fiction.

Mythe : Boire un peu plus aide

Prendre un autre verre, ou le "poil du chien qui vous a mordu", est un remède bien connu contre la gueule de bois, n'est-ce pas ? Ce n'est pas vraiment le cas, selon les experts.

La raison pour laquelle certaines personnes croient que cela fonctionne est qu'une fois les effets calmants de l'alcool passés, le cerveau d'une personne ayant la gueule de bois est surstimulé. (C'est aussi la raison pour laquelle vous vous réveillez au milieu de la nuit une fois que votre corps a métabolisé l'alcool).

"Robert Swift, professeur de psychiatrie et de comportement humain à la faculté de médecine Warren Alpert de l'université Brown, à Providence (Rhode Island), explique : "Le cerveau est hyperexcitable une fois que l'alcool a disparu.

"Si vous observez le cerveau d'une personne qui a la gueule de bois, même si elle se sent fatiguée, son cerveau est en fait surexcité", a-t-il ajouté.

Consommer davantage d'alcool normalise à nouveau le cerveau, "parce que vous ajoutez un sédatif à votre cerveau excité", a déclaré M. Swift. "Vous vous sentez mieux jusqu'à ce que l'alcool disparaisse et le cycle se répète en quelque sorte.

Fait : boire du café peut accélérer la récupération

La réponse est oui, en fonction des symptômes de la gueule de bois, a déclaré Brick. Si vous êtes un buveur de café, sauter votre tasse de café matinale peut entraîner un manque de caféine en plus de votre gueule de bois.

Mais le café peut irriter la paroi de l'estomac, qui est déjà enflammée par l'alcool, a déclaré Brick. Par conséquent, si vous avez des nausées, le café risque d'aggraver la situation.

"Si vous avez la gueule de bois, prenez un quart de tasse de café", suggère Brick. "Il faut environ 20 minutes pour que la caféine commence à avoir un effet perceptible.

"Si vous ne vous sentez pas mieux, ne buvez plus de café. Évidemment, ce n'est pas le remède à la gueule de bois.

Mythe : manger des aliments gras aide

Oubliez les petits déjeuners gras aux petites heures qui suivent une nuit de beuverie : vous ne feriez qu'ajouter l'insulte à l'injure, selon Mme Swift : "Les aliments gras sont plus difficiles à digérer, il est donc préférable de les éviter.

Manger des aliments gras n'a pas non plus beaucoup de sens. L'alcool que nous buvons, appelé alcool éthylique ou éthanol, est le sous-produit de la fermentation d'hydrates de carbone et d'amidons, généralement une sorte de grain, de raisin ou de baie. S'il permet de créer des boissons savoureuses, l'éthanol est également un solvant, selon M. Brick.

"Il élimine la graisse dans l'estomac de la même manière qu'il élimine la graisse sur les pièces de voiture huilées", a-t-il déclaré.

Les experts suggèrent plutôt d'utiliser la nourriture pour prévenir la gueule de bois, en mangeant avant de boire le premier verre.

"Manger des aliments riches en protéines et en hydrates de carbone peut ralentir de manière significative l'absorption de l'alcool", a déclaré M. Brick. "Plus l'alcool arrive lentement au cerveau, moins le choc est rapide.

Fait : les électrolytes aident

L'alcool déshydrate, de sorte que les maux de tête et autres symptômes de la gueule de bois peuvent être en partie dus à la constriction des vaisseaux sanguins et à une perte d'électrolytes, des minéraux essentiels tels que le sodium, le calcium et le potassium dont votre corps a besoin.

Si vous avez vomi, vous avez perdu encore plus d'électrolytes, ce qui peut entraîner de la fatigue, de la confusion, un rythme cardiaque irrégulier, des problèmes digestifs, etc.

Remplacer les liquides perdus par de l'eau ou un type de boisson pour sportifs contenant des électrolytes supplémentaires peut aider à se remettre d'une gueule de bois, selon Mme Swift.

Mythe : Prendre de l'acétaminophène avant de se coucher peut prévenir la gueule de bois

La prise d'analgésiques en vente libre peut être dangereuse, en particulier si vous en prenez trop lorsque vous êtes en état d'ébriété, affirment les experts. La prise d'acétaminophène, comme le Tylenol, peut endommager davantage votre foie surchargé, tandis que l'aspirine et l'ibuprofène peuvent irriter la muqueuse de votre estomac.

"Il ne faut jamais, au grand jamais, prendre de l'alcool avec de l'acétaminophène ou du Tylenol", a déclaré Mme Swift. "Une surdose de Tylenol peut en effet provoquer des lésions hépatiques.

En revanche, l'aspirine, l'ibuprofène et le naproxène sont "théoriquement" acceptables, a-t-il ajouté.

"Même s'ils ont tendance à être anti-inflammatoires dans l'organisme, ils peuvent provoquer une inflammation dans l'estomac", a déclaré M. Swift. "Ne les prenez pas l'estomac vide ; prenez toujours les anti-inflammatoires avec de la nourriture.

Fait : Buvez autant d'eau que possible

Bien que la majeure partie de l'alcool soit traitée par le foie, une petite quantité quitte le corps sous forme inchangée par la sueur, l'urine et la respiration.

Levez-vous, faites quelques étirements légers et marchez, et buvez beaucoup d'eau pour encourager la miction, a déclaré M. Brick.

"Avant de vous coucher et au réveil, buvez autant d'eau que vous le pouvez", a-t-il ajouté. Vous pouvez également prendre une multivitamine "avant de prendre votre douche le matin (pour) reconstituer les vitamines, minéraux et autres nutriments perdus".

Si vous préférez prendre quelque chose de chaud et d'apaisant, Brick suggère un bouillon ou d'autres soupes faites maison.

"Ces boissons aideront également à remplacer les sels perdus, notamment le potassium et d'autres substances, mais elles ne vous permettront pas de dégriser plus rapidement ni d'améliorer les facultés affaiblies par l'intoxication ou la gueule de bois.

Mythe : les pilules contre la gueule de bois peuvent aider

Les rayons des magasins regorgent de prétendus remèdes contre la gueule de bois. Malheureusement, il n'existe aucune preuve de leur efficacité. En 2020, des chercheurs ont publié ce qu'ils ont appelé "le plus grand essai randomisé en double aveugle contrôlé par placebo du monde" portant sur des suppléments contenant des vitamines, des minéraux, des extraits de plantes et des antioxydants, et n'ont constaté aucune amélioration réelle des symptômes de la gueule de bois.

Même si une solution fonctionne, il est probable qu'elle n'élimine pas tous les symptômes, affirment les experts.

"Les effets de l'alcool et des boissons alcoolisées sont si compliqués, si complexes", a déclaré M. Swift, "qu'une solution peut traiter un ou deux symptômes, mais ne les traitera pas tous".

Qu'est-ce qui fonctionne contre la gueule de bois ? Le temps. Selon les experts, il faudra du temps pour que votre corps libère toutes les toxines à l'origine de votre malheur. Et le seul moyen de prévenir la gueule de bois est de s'abstenir.

