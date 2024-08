- Mystères, rencontres fantômes et énigmes pendant la longue nuit des musées

Démêler les mystères, agences de renseignement et astuces : Environ 75 maisons prenant part à la Longue Nuit des Musées de Berlin samedi soir sont prévues pour révéler des vérités cachées** dans la ville cette année. De 18h00 à 2h00 du matin dimanche, organisées par Kulturprojekte Berlin, elles prévoient de mettre en lumière "des artefacts mystérieux, glaçants et même audacieux" sous le thème "Les joyaux cachés de Berlin".

Pour seulement 18 euros (réduit à 12 euros), les visiteurs ont accès à environ 750 événements. Cette approche collaborative de nombreux musées, offrant des bus de navette et un seul billet, est une innovation berlinoise. De nombreuses villes, à la fois en Allemagne et au-delà, ont adopté et affiné ce concept florissant. Par exemple, Paris accueille la "Nuit blanche".

Des performances de musiciens, des histoires de fantômes et des visites exclusives font partie des attractions. L'auditorium en ruine du Musée historique médical de Berlin accueillera une histoire musicale de fantôme. La Neue Nationalgalerie présentera aux visiteurs un aspect moins connu de l'artiste américain Andy Warhol (1928-1987). Certaines maisons ouvriront des zones habituellement inaccessibles, soulignent les organisateurs.

Par exemple, le site mémorial Berlin-Hohenschönhausen propose une visite spéciale de la cuisine et de l'infirmerie de l'ancienne prison de la Stasi. Le Schwules Museum dévoilera sa salle de stockage des archives. Des concerts seront assurés par Fotografiska Berlin et le Gropius Bau, tandis que d'autres musées mèneront des ateliers, comme le Kunstgewerbemuseum et la Gemaldegalerie.

En explorant les différents événements pendant la Longue Nuit des Musées de Berlin, on pourrait se retrouver à chercher des indices dans l'auditorium en ruine du Musée historique médical de Berlin, alors qu'il présente une histoire musicale de fantôme. À mesure que la nuit avance, les visiteurs pourraient également s'enfoncer dans les archives du Schwules Museum, une autre maison participante, à la recherche d'histoires et d'artefacts cachés.

Lire aussi: