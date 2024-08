- "Mystère dévoilé": les experts annoncent la découverte de la position du MH370

Il y a plus d'une décennie, le vol MH370 de Malaysia Airlines a disparu des radars pendant son voyage de Kuala Lumpur à Beijing, transportant 239 passagers. Depuis, les chercheurs et les passionnés d'aviation se démènent pour résoudre cette énigme de l'aviation. Récemment, un scientifique australien, Vincent Lyne de l'Université de Tasmanie, affirme avoir localisé l'emplacement final de l'avion.

Lyne a annoncé sur LinkedIn qu'il pense que les débris se trouvent dans un gouffre de 6 000 mètres de profondeur, caché dans les dangereuses eaux marines à l'extrémité du Broken Ridge, un plateau océanique dans l'océan Indien sud-est. Cet environnement rugueux et dangereux est probablement la raison pour laquelle les débris n'ont pas encore été trouvés. L'étude de Lyne de 2021 a été récemment approuvée et publiée dans la revue highly respected "Journal of Navigation" après un processus de révision approfondi.

Mais quelle est la cause de l'accident de l'avion ? Lyne est convaincu que ce n'est pas dû à l'épuisement du carburant, comme on le suppose couramment, mais plutôt à un amerrissage intentionnel exécuté par le capitaine de l'avion, Zaharie Shah. Il fonde cette croyance sur les ailes endommagées et le système de volets, ainsi que sur un volet découvert au large de La Réunion, qu'il prétend ressembler aux conséquences de l'amerrissage contrôlé de Captain Chesley "Sully" Sullenberger sur le fleuve Hudson à New York en 2009, où tous les 155 passagers ont atteint la côte en toute sécurité.

Amerrissage planifié ou d'urgence ?

Les découvertes de Lyne soutiennent la théorie proposée par le canadien expert en aviation et ancien officier d'enquête Larry Vance, qui a également remarqué des dommages inhabituels sur un débris découvert et a cru qu'ils étaient le résultat d'un amerrissage contrôlé. Si le capitaine Shah a choisi intentionnellement de s'écraser ou si une urgence a forcé la décision reste incertain même avec les derniers développements.

Pour sa recherche, Lyne a combiné la longitude de la piste de l'aéroport de Penang avec une route de vol trouvée sur le simulateur personnel du pilote, que les enquêteurs du FBI ont précédemment rejetée comme "irrélevant". À l'intersection de ces deux lignes, Lyne affirme que se trouve le gouffre de 6 000 mètres de profondeur. Le MH370 a disparu des radars près de Penang à l'époque.

Lyne a urgemment appelé les autorités à enquêter sur l'emplacement qu'il a découvert, car cela pourrait apporter un peu de réconfort aux familles des passagers disparus qui ont été soumis à une multitude de "théories confuses" et de "spéculations infondées".

Le mystère entourant la disparition du MH370 a conduit les chercheurs à considérer diverses théories, avec la dernière hypothèse de Lyne suggérant que l'avion s'est intentionnellement écrasé dans un gouffre de 6 000 mètres de profondeur dans l'océan Indien. Malgré le terrain marin rugueux, la localisation des débris pourrait potentiellement apporter un peu de réconfort aux familles des 239 passagers.

