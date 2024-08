- MV forçant quatre pipelines pour le réseau de base à hydrogène

Le ministère de l'Économie de Schwerin a souligné l'importance d'un réseau central équilibré pour MV suite à l'annulation provisoire d'un pipeline à hydrogène exploité par Ontras de Rostock via Glasewitz à Ketzin (Brandebourg). Cependant, quatre pipelines à hydrogène sont nécessaires pour assurer la création de valeur future, l'approvisionnement en cas de crise et l'équilibre régional tel que requis par la loi. NDR a précédemment rapporté sur le sujet.

Le ministère a énuméré quatre pipelines : une connexion nord-sud de Rostock via Pritzwalk vers le sud, une connexion nord-sud de Lubmin vers le sud, une connexion est-ouest entre Rostock et la région de Lubmin/Wrangelsburg, et une connexion est-ouest de la région de Lübz via Kraak à Hambourg. Ces quatre lignes créeront un réseau d'approvisionnement à l'épreuve de l'avenir qui exploitera pleinement le potentiel de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale dès le départ.

De nombreux acteurs sont impliqués dans la construction du réseau central

Le projet Ontras financé par le gouvernement fédéral "faire de l'hydrogène" était à l'origine destiné à relier Rostock au premier réseau d'hydrogène. Une connexion de pipeline de Rostock à Glasewitz à Ketzin était prévue à cet effet, selon un porte-parole de l'entreprise. Cependant, Rostock peut également être efficacement connecté au réseau central d'hydrogène sans le pipeline Rostock-Glasewitz-Ketzin, par exemple, grâce à une connexion transversale supplémentaire de Rostock à Wrangelsburg, qui est planifiée par un autre exploitant.

Par conséquent, les sections de pipeline entre Glasewitz et Ketzin ont été supprimées du réseau central d'hydrogène dans la demande révisée déposée le 15 novembre 2023. C'est l'option la plus économique, selon le porte-parole de l'entreprise. La décision n'a pas été prise unilatéralement par Ontras, mais plutôt en consultation avec le ministère fédéral de l'Économie et d'autres exploitants de réseaux impliqués dans la construction du réseau central. La connexion de Rostock à Güstrow reste une partie du réseau central.

La décision de supprimer les sections de pipeline entre Glasewitz et Ketzin du réseau central d'hydrogène est considérée comme une étape vers un réseau central futur équilibré pour MV. Les quatre pipelines à hydrogène proposés, une fois achevés, sont censés assurer un approvisionnement durable pour de nombreuses années à venir.

