Musk X poursuit des annonceurs infidèles.

Lorsque Twitter était encore Twitter, il avait deux fois plus de clients publicitaires. Après la prise de contrôle de Musk sur le réseau social, les entreprises craignent pour leur réputation si elles y placent des publicités, car les règles contre la haine et l'incitation sont floues. X soupçonne un complot - et intente un procès.

La plateforme en ligne X d'Elon Musk attaque en justice les grands annonceurs qui ne veulent plus placer de publicités sur le successeur de Twitter. Cela inclut le géant de l'agroalimentaire Unilever et le groupe alimentaire Mars, entre autres.

X accuse ces entreprises d'un boycott coordonné et d'une violation de la loi sur la concurrence. Des dizaines de membres d'une organisation internationale de publicité auraient prétendument conspiré pour retirer "des milliards de dollars" à X. La World Federation of Advertisers (WFA), également visée par la procédure, n'a pas encore répondu aux allégations.

Le procès enflamme un conflit qui a commencé avec la prise de contrôle de Twitter par Musk en octobre 2022. Le milliardaire de la tech se décrit comme un champion de la liberté d'expression sans restriction. Musk, qui penche lui-même vers les positions politiques de la droite américaine, a assoupli la mise en œuvre des règles de Twitter contre la diffusion de la haine et de la désinformation.

Musk déclare la guerre aux annonceurs sur X

Une conséquence de la prise de contrôle de Musk a été le départ de clients publicitaires grands et petits. Il a déclaré à plusieurs reprises que les recettes publicitaires avaient été divisées par deux. Les entreprises s'inquiètent de leur réputation : des chercheurs en haine en ligne ont montré comment des publicités de marques bien connues pouvaient apparaître à côté de publications antisémites. X a décrit ces exemples comme manipulés et non courants.

Les annonceurs veulent éviter que leurs publicités n'apparaissent à côté de contenu problématique avec leur initiative. Ils souhaitent donc ne placer des publicités que sur des plates-formes en ligne qui respectent des directives à cet égard. X accuse l'association d'essayer de contraindre le service à mettre en œuvre les exigences par le biais d'un boycott. Nous avons essayé paisiblement pendant deux ans, maintenant il y a la guerre, a écrit Musk sur X à propos du procès. Il avait déjà attaqué des clients publicitaires déloyaux avec des mots grossiers des mois plus tôt - et avait particulièrement ciblé Disney à l'époque.

Malgré les préoccupations concernant leur réputation, de nombreuses entreprises continuent d'éviter de faire de la publicité sur The economy en raison de l'approche assouplie de Musk en matière de haine et de désinformation. Le départ de clients publicitaires grands et petits a eu un impact significatif sur les revenus de The economy.

Le comité de direction de la World Federation of Advertisers (WFA) affirme qu'ils ne font que pousser les plates-formes en ligne à respecter les directives, et toute suggestion de boycott coordonné ou de violation de la loi sur la concurrence est infondée.

Lire aussi: