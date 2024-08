Musk veut faire une interview en direct avec Trump lundi soir.

Le républicain Trump, qui s'est récemment retrouvé sur la défensive dans son différend avec sa rivale présidentielle Kamala Harris et son parti démocrate, devrait avoir amplement l'occasion de se promouvoir sans interruption lors de l'entretien. Musk, un supporter de Trump, a officiellement exprimé son soutien à la campagne de réélection de Trump peu après la fusillade du 13 juillet au cours de laquelle Trump a été blessé par une balle.

Le pionnier de la tech a annoncé que l'entretien serait conduit dans un format "improvisé" avec une gamme de sujets illimitée. "Ce sera donc très divertissant !" a-t-il écrit. Musk a encouragé les utilisateurs de X à poster leurs questions et commentaires sur l'entretien sur la plateforme.

Trump a exprimé son enthousiasme quant au soutien de Musk. Pour le PDG du constructeur de voitures électriques Tesla, le candidat républicain à la réélection a même assoupli sa position sur les voitures électriques, qu'il avait moquées pendant des années. "Je suis pour les voitures électriques - je n'ai pas le choix, vous savez, parce qu'Elon m'a soutenu très fortement", a récemment déclaré Trump lors d'un événement de campagne.

Entre-temps, Musk s'est déplacé vers la droite sur le plan politique ces dernières années et a laissé se propager sans filtre les théories du complot et le discours d'extrême droite sur la plateforme X (anciennement Twitter), qu'il a rachetée en 2022. Les experts affirment également que Musk lui-même diffuse un grand nombre de publications trompeuses sur la campagne électorale américaine sur son compte X.

Selon une étude publiée la semaine dernière par l'organisation non lucrative Center for Countering Digital Hate (CCDH), les publications trompeuses de Musk ont déjà été vues Nearly 1.2 billion times this year. He has over 193 million followers on X.

Le CCDH a identifié 50 publications sur X de Musk concernant l'élection depuis janvier qui ont été démystifiées par des vérificateurs de faits indépendants comme fausses ou trompeuses. Par exemple, Musk a affirmé que les démocrates promouvaient délibérément l'immigration irrégulière pour gagner des électeurs, ou que le système électoral américain était vulnérable à la fraude.

Cependant, Musk a nié les rapports selon lesquels il fournit un soutien financier significatif à la campagne de Trump. Il a qualifié de "ridicule" un rapport du "Wall Street Journal" selon lequel il prévoit de faire un don de 45 millions de dollars (environ 41 millions de dollars) par mois à une organisation de campagne alignée sur Trump à la fin juillet.

Malgré le démenti de Musk concernant le soutien financier à la campagne de Trump, il a déclaré publiquement qu'il "ne soutiendra pas"

Lire aussi: