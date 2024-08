Musk place l'idéologie avant les intérêts des entreprises

Les entrepreneurs et investisseurs soutenant Donald Trump dans les élections américaines, comme Elon Musk, ne sont pas rares. Musk se distingue sur un point crucial : le PDG de Tesla et SpaceX n'est pas motivé par des intérêts commerciaux en rejoignant la guerre culturelle.

Une mesure précise, ce n'est pas, mais une enquête du Washington Post éclaire les priorités changeantes de l'homme le plus riche du monde : en 2021, environ un tiers des publications d'Elon Musk sur la plateforme Twitter de l'époque concernaient ses entreprises, principalement Tesla. Seulement deux pour cent étaient des déclarations politiques. Cette année, however, 17 pour cent des publications de Musk sur le réseau X, maintenant propriété et renommé, avaient un contenu politique. Malgré l'acquisition de plus d'entreprises, leur part dans l'activité de Musk sur X est passée de plus de 30 pour cent en 2021 à environ 20 pour cent cette année.

Les vues politiques d'Elon Musk ont clairement évolué ces dernières années. Autrefois sympathique aux démocrates, il était un défenseur vocal de la protection du climat et commentait rarement les questions politiques controversées. Maintenant, il propage des théories du complot d'extrême droite et soutient activement Donald Trump dans la course à la présidence américaine. Le summum pour l'instant : une interview en direct avec Trump prévue pour la nuit prochaine. Musk s'exprime également sur les controverses politiques dans d'autres pays, exprimant son soutien pour l'AfD en Allemagne et prédisant une "guerre civile inévitable" au Royaume-Uni.

L'analyse des publications de Musk sur X suggère que le multimillionnaire a non seulement évolué idéologiquement vers la droite, mais que sa position politique est devenue plus importante pour lui - dans certains cas, plus importante que ses intérêts commerciaux. Il a invoqué une nouvelle loi en Californie comme raison de déplacer le siège social de X de l'État libéral de la côte à l'État conservateur du Texas. S'opposer au soutien médical pour les jeunes transgenres est l'une des priorités politiques majeures de Musk. L'un de ses propres enfants est une femme transgenre adulte. Dans une interview, Musk a déclaré que son "fils" avait été "tué" par le "virus mental woke".

Message aux anciens clients publicitaires : "Va te faire foutre !"

Musk a déjà déplacé certaines parties de Tesla et SpaceX au Texas - pour des avantages commerciaux. Mais prendre une telle décision purement pour des raisons sociales et politiques serait "une différence qualitative", selon le politologue californien Thad Kousser, cité par Bloomberg.

Les signes montrent que les déclarations parfois extrêmes de Musk pourraient également décourager les acheteurs potentiels de véhicules électriques respectueux de l'environnement, comme ceux de Tesla. Les nouveaux alliés politiques de Musk à droite ne sont pas susceptibles d'être convertis à la mobilité électrique, et il ne peut pas vraiment espérer le soutien d'une autre présidence Trump pour la transition énergétique que Tesla a un jour embrassée.

Musk se distingue parmi les entrepreneurs et investisseurs soutenant Trump dans la campagne électorale américaine. La plupart alignent leurs intérêts commerciaux avec leur engagement politique, en espérant des baisses d'impôts et moins de réglementation dans leurs industries. Musk, cependant, semble avoir un calcul différent. Cela s'est manifesté lors d'une conférence tard l'année dernière lorsque le PDG de Tesla a dit à de nombreux anciens annonceurs, qui avaient boycotté la plateforme en raison du contenu antisémite répandu, "Va te faire foutre !"

