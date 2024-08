Musk laisse Trump parler pendant deux heures.

Elon Musk invite le candidat républicain à la présidence Trump pour une discussion sur X, mais la diffusion est initialement confrontée à des problèmes techniques. Une conversation de deux heures a lieu entre deux hommes qui trouvent un terrain d'entente dans de nombreux domaines.

La conversation en direct très médiatisée entre le milliardaire de la tech Elon Musk et le candidat républicain à la présidence Donald Trump a démarré sur les chapeaux de roues avec des difficultés techniques importantes. De nombreux utilisateurs n'ont pas pu accéder au flux sur la plateforme X de Musk, ce qui a entraîné un retard d'une heure par rapport à l'horaire prévu.

Musk a déclaré sur X que la plateforme avait été cible d'une attaque DDoS massive, où les sites Web sont submergés de demandes pour les faire échouer. Le système avait déjà été testé avec succès avec huit millions d'auditeurs simultanés, a déclaré Musk. L'an dernier, lorsque Musk a organisé une diffusion en direct pour le candidat républicain à la présidence Ron DeSantis sur X, la diffusion a également commencé en retard en raison d'une surcharge du serveur. Musk avait licencié de nombreux employés et réduit les investissements après avoir acheté Twitter.

Lorsque l'entretien avec Trump a finalement commencé, l'entrepreneur a félicité l'ancien président pour son courage lors de la tentative d'assassinat contre lui en juillet. Trump a été atteint par une balle à l'oreille. Musk avait exprimé son soutien à Trump après cet incident. Tout au long de la conversation, Musk a loué à plusieurs reprises la résilience et le courage de Trump. Trump a annoncé qu'il retournerait à un meeting à Butler, en Pennsylvanie, le lieu de l'attaque, en octobre.

Trump loue Musk, et Musk loue Trump

Les deux hommes ont discuté pendant plus de deux heures, rarement en désaccord. Musk avait déjà clarifié avant la diffusion en direct que ce serait une conversation avec Trump, pas un entretien. "Dans un entretien, personne n'est vraiment lui-même, ce qui rend difficile de comprendre qui ils sont vraiment", a expliqué le propriétaire de X. Les questions critiques n'étaient donc pas attendues.

Sans explication, Trump a affirmé, entre autres, que la Russie n'aurait pas attaqué l'Ukraine s'il était resté président. Il a loué les dirigeants autoritaires comme le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, les qualifiant de "malins" et de "cunning". Il a déclaré qu'il avait souvent parlé à Poutine et l'avait dissuadé d'une attaque majeure sur l'Ukraine.

Au cours de la conversation, Trump a exprimé son mécontentement que la vice-présidente Kamala Harris soit la candidate démocrate pour l'élection présidentielle de novembre au lieu du président Joe Biden. Il a incorrectement qualifié cela de "coup d'État" et a affirmé que Harris n'avait pas accordé d'entretien depuis le début de cette " tromperie ". Trump avait précédemment dépassé Biden dans de nombreux sondages dans les États cruciaux qui pourraient décider de l'élection le 5 novembre, mais il est maintenant derrière Harris dans certains de ces États.

Trump était visiblement impressionné par son homologue. Musk est un "type incroyable" et une "grande inspiration", a déclaré le candidat à la présidence, et il a promis : "Nous referons ça un jour."



