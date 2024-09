Musk aurait désactivé le cyber camion de Kadyrow.

Il y a quelque temps, le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a exhibé fièrement sa possession d'un Cybertruck à Grozny. Mais maintenant, il semble que leur relation ait connu des difficultés. Sur Telegram, Kadyrov se plaint que le véhicule a été désactivé. Kadyrov accuse maintenant le PDG de Tesla, Elon Musk.

Kadyrov a accusé Musk d'avoir secrètement désactivé un Tesla Cybertruck, qu'il aurait soi-disant reçu de Musk en août. Selon Kadyrov, Musk a "récemment désactivé" le Cybertruck à distance.

La frustration de Kadyrov était évidente dans son post, où il déclarait : "Elon Musk, ce n'est pas juste. Vous offrez des cadeaux chers, puis vous les désactivez à distance ? Comment pouvez-vous faire ça, Elon ? Est-ce votre style ?" Il a également décrit cela comme "non-viril".

En août, Kadyrov avait partagé une vidéo de lui roulant dans Grozny dans le Cybertruck, un pickup truck futuriste de Tesla, le constructeur américain de voitures électriques. Le véhicule était distinctement orné d'une mitrailleuse montée sur le toit.

Remerciant Musk pour le cadeau, Kadyrov a exprimé son admiration pour le milliardaire de la tech, le qualifiant de "plus grand génie de notre temps", d'"spécialiste" et de "grand homme". Il l'a ensuite invité à lui rendre visite en Russie. Kadyrov a révélé plus tard que le Cybertruck avait été utilisé au combat en Ukraine et avait remarquablement bien fonctionné.

Musk, however, denies ever having gifted Kadyrov a Cybertruck, dismissing the claim as a "lie" in an interview. Kadyrov, who has ruled Chechnya with an iron fist for over 17 years, is a close ally of Russian President Vladimir Putin and has sent troops to support Russia's invasion of Ukraine. Tesla unveiled a prototype of the Cybertruck in 2019, and it began production last year.

Despite being a member of the Russian Federation, Kadyrov's relationship with Tesla CEO Elon Musk seems to be strained, with accusations of a remotely disabled Cybertruck. Kadyrov had publicly displayed the Tesla Cybertruck in Grozny earlier, expressing his admiration for Musk.

Lire aussi: