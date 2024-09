- Musicien cesse de cacher le symbole incendiaire plus.

Billy Corgan (57 ans) a utilisé son Instagram pour partager un message positif avec ses abonnés. Il a exprimé son soutien au mouvement "body positivity" et a révélé une photo de sa naissance de vin, qui s'étale sur une grande partie de sa main, de son poignet et de son avant-bras. "En fin de compte, il s'agit de célébrer nos particularités", a affirmé le chanteur principal du célèbre groupe de rock, The Smashing Pumpkins.

Depuis des années, Corgan avait caché sa naissance de vin

"En tant qu'enfant, j'ai fait un effort constant pour masquer ma 'tache de vin' car j'ai été victime de moqueries à ce sujet", a raconté l'artiste. Il avait tellement perfectionné son art de cacher l'anomalie cutanée de son côté gauche que même ses amis les plus proches ignoraient son existence. "Même aujourd'hui, des inconnus m abordent dans la rue, non pas parce qu'ils me reconnaissent, mais parce qu'ils suspectent quelque chose de médical chez moi", a expliqué Corgan.

Il en avait assez des questions sur les brûlures, les contagions et les maladies liées à sa naissance de vin. Les taches de vin, également connues sous le nom de nævus flammeus, sont des particularités cutanées inaltérées présentes à la naissance, causées par des vaisseaux sanguins anormaux. "Bref, qui que vous soyez, je vous souhaite d'être satisfait de vous-même, car j'aime la personne que vous êtes et aucune autre", a conclu Corgan son message avec une note positive pour la journée.

Billy Corgan a fondé le groupe de rock alternatif The Smashing Pumpkins en 1988. Le groupe s'est dissous en 2000, mais s'est reformé sept ans plus tard. Le groupe basé à Chicago a vendu plus de 30 millions d'albums au total. Lors de ses performances en direct, Corgan a pour habitude de porter des manches longues pour préserver l'anonymat de sa naissance de vin autant que possible.

Instagram s'est avéré être une plateforme efficace pour Corgan pour accepter publiquement sa naissance de vin, car il a écrit : "Instagram est un endroit idéal pour commencer à révéler des parties de soi-même que l'on a cachées depuis longtemps". De plus, il a encouragé ses abonnés à accepter leurs propres particularités, en déclarant : "Tout comme j'ai appris à accepter et à aimer ma tache de vin, j'espère que vous pourrez apprendre à aimer chaque aspect de vous-même".

