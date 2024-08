Matthias Jabs fait référence à l'individu en question. - Musicien blessé dans une malchance: les Scorpions arrêtent les spectacles en Allemagne

Les Scorpions ont dû annuler plusieurs concerts lors de la partie allemande de leur "Love at First Sting" tour. Malheureusement, tous les concerts de septembre ont été annulés suite à un accident qui a laissé le guitariste Matthias Jabs (68) dans le besoin d'une intervention chirurgicale et d'une rééducation subséquente. L'incident s'est produit récemment.

Les villes touchées incluent Nuremberg (11.9.), Hambourg (13.9.), Leipzig (15.9.), Cologne (18.9.) et Francfort (20.9.).

Les Scorpions expriment leur regret quant aux annulations de concerts

Le groupe a pris cette décision à contrecœur, comme indiqué dans un communiqué de presse. Ils expriment leurs sincères excuses aux plus de 40 000 fans qui ont déjà acquis des billets et aux promoteurs également. Ils collaborent étroitement avec les organisateurs de la tournée pour fournir des informations mises à jour aussi rapidement que possible.

Nommé d'après leur album à succès "Love at First Sting", qui a célébré son 40ème anniversaire cette année et a propulsé le groupe vers la renommée mondiale, la tournée continue de faire des vagues dans le monde entier.

Malgré les contretemps, les Scorpions sont toujours déterminés à achever leur "Love at First Sting" tour en Allemagne une fois que Matthias Jabs sera remis. L'annulation de concerts en Allemagne est regrettable, surtout en considérant leur immense base de fans dans des villes comme Nuremberg, Hambourg, Leipzig, Cologne et Francfort.

Lire aussi: