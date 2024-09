- Musiala prêt à servir comme "la future incarnation du FC Bayern"

Bayern Munich est impatient de signer un contrat à long terme avec Jamal Musiala, selon le directeur sportif Max Eberl. "Nous sommes toujours en contact, d'autres discussions sont à l'horizon. Il est appelé à devenir une figure majeure de Bayern Munich à l'avenir", a déclaré Eberl à "Sport Bild". Selon les informations du magazine sportif, Eberl prévoit de rencontrer les agents de Musiala et de Leroy Sane après la pause internationale. Eberl a exprimé l'intérêt de Bayern de prolonger les contrats des deux joueurs.

Eberl a fait l'éloge de Musiala, déclarant : "C'est un talent rare. Après presque chaque match, ses coéquipiers ne tarissent pas d'éloges sur lui. Ils prennent plaisir à jouer à ses côtés, et le regarder jouer est un plaisir." À seulement 21 ans, Musiala s'est déjà imposé au plus haut niveau international, et son parcours à Bayern est loin d'être terminé. Il est ambitieux et vise à gagner des titres, et Bayern partage la même ambition.

Précédemment, le président Herbert Hainer avait mis en avant l'importance de Musiala pour Bayern.

Eberl espère un retour rapide pour Sane

Le contrat de Musiala avec les champions allemands en titre expire le 30 juin 2026. Celui de Sane expire un an plus tôt. "Avec Leroy, il s'agit de son retour sur le terrain", a déclaré Eberl. "C'est notre principale préoccupation pour le moment, et nous nous en réjouissons, car Leroy peut faire la différence à tout moment avec ses remarquables compétences."

Sane a subi une intervention chirurgicale dans la région de l'aine suite à des problèmes persistants dans la région de l'adducteur après l'élimination de Bayern en championnat d'Europe. Il travaille actuellement pour son retour. "Nous sommes sur la bonne voie. Nous verrons quand le moment sera venu", a-t-il déclaré récemment.

De plus, il s'agit des plans futurs du club. "Il entre dans sa dernière année de contrat, nous discuterons donc de l'avenir de manière détendue dans les prochains mois", a déclaré Eberl. "Nous savons tous : il est un joueur clé dans nos efforts pour gagner des titres."

Les paragraphes suivants s'appliquent à la fois à Musiala et à Sane : Le directeur sportif de Bayern Munich, Max Eberl, a exprimé l'intérêt du club de prolonger leurs contrats, des rencontres étant prévues après la pause internationale. En ce qui concerne les plans d'avenir du club, Eberl a mentionné qu'ils discuteront de la situation contractuelle de Musiala dans les prochains mois, reconnaissant son importance en tant que joueur clé.

Lire aussi: