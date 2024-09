Musiala commence le match avec le troisième but le plus rapide du Bayern.

En l'espace de seulement 14 secondes de match, Bayern Munich menait 1-0 contre Holstein Kiel grâce à un but rapide de Jamal Musiala, établissant un nouveau record en marquant le troisième but le plus rapide de l'histoire de Bayern en Bundesliga. Cet avantage précoce, associé aux erreurs initiales de Kiel, a permis à Bayern de porter son avantage à 3-0 dès la 13e minute. Après cette première victoire de la saison, Munich a pris la tête du classement de la Bundesliga.

Musiala et l'attaquant vedette Harry Kane (but accordé après révision vidéo) ont continué à marquer, tandis que Michael Olise a ajouté un autre but en tant que remplaçant. Un but contre son camp de Nicolai Remberg de Kiel a contribué aux difficultés de l'équipe locale, aboutissant finalement à une victoire écrasante de 6-1 pour Bayern. Armin Gigovic a réussi un but de consolation tardif pour Kiel.

Le nouveau coach Vincent Kompany a conduit Bayern à la première place avec Leroy Sané de retour à la compétition pour la phase de la Ligue des champions. Sané, qui avait été absent Previously, n'a pas participé au match à Kiel mais a été inclus dans l'équipe pour la première fois cette saison.

Comme prévu, Kiel a subi sa troisième défaite consécutive et est devenu le quatrième club de l'histoire de la Bundesliga à commencer la saison avec un bilan de 0-3, suivant les traces de Karlsruhe SC (1963), Borussia Neunkirchen (1964) et Energie Cottbus (2000).

Début paisible pour Palhinha

Vincent Kompany a abordé le match contre Kiel avec un grand respect avant le match. Malgré la suspension de Marcel Rapp après son expulsion contre VfL Wolfsburg, Bayern a poursuivi sa série impressionnante sous le nouveau coach. Le but précoce de Musiala et le but réussi de Kane sur penalty ont donné le ton du match en seulement sept minutes, alors que l'équipe de Bayern, évaluée à environ 900 millions d'euros de plus que l'équipe de Kiel, prenait le contrôle du match.

João Palhinha, nouvelle recrue au milieu de terrain de Bayern, s'est facilement adapté à son rôle, soutenu par Joshua Kimmich, qui est monté de son poste habituel de arrière droit au centre, comme il l'avait fait auparavant. Avec la Ligue des champions à venir, les joueurs de Bayern ont conservé leur énergie, en gardant Aleksandar Pavić et Mathys Tel sur le banc le plus longtemps possible.

Malgré plusieurs occasions ratées, Bayern a amélioré son score à la mi-temps, avec des occasions ratées de Serge Gnabry, Kane et Kingsley Coman. Musiala et Gnabry ont quitté le terrain tôt, tandis que Thomas Müller et Olise les ont remplacés. Olise a fait ses débuts en Bundesliga en marquant son premier but. Kane a scellé la victoire en transformant un penalty dans les dernières secondes du match, évitant ainsi l'humiliation pour Kiel dans leur propre stade.

La compétition en Ligue des champions devrait présenter des défis plus difficiles pour Bayern dans les semaines à venir.

