- Muriel Baumeister est poussée à entreprendre quelque chose de nouveau.

Au printemps 2023, Muriel Baumeister (52 ans) a ouvertement partagé son combat contre le cancer du sein, qu'elle affrontait depuis un an. Deux ans après son diagnostic, elle n'est pas encore officiellement guérie, mais elle se porte bien et est de retour sous les projecteurs, en train de jouer à nouveau. Elle souhaite tourner la page de sa maladie, comme elle l'a exprimé dans une interview accordée à "Bunte". "Je veux considérer cette période de maladie comme une parenthèse. Et cette parenthèse est maintenant fermée. Je ne veux tout simplement pas que cela traîne constamment."

Ce n'est pas un signe de déni ou de peur, mais plutôt un désir d'aller de l'avant. "J'aurais aimé tourner cette page et passer à autre chose. Dans ma tête, je me dis : j'ai subi tous les traitements, et - hourra ! - j'ai retrouvé mes cheveux ! Alors, je dois être en bonne santé !"

Mais est-elle trop optimiste ? Baumeister reconnaît son manque d'attention envers les soins post-cancer. "Je sais, je ne suis pas le modèle type du patient cancéreux vigilant. Il m'a fallu quatre mois, presque cinq, avant de finally aller à mes contrôles post-traitement. Mon professeur traitant m'a appelée et m'a fait culpabiliser pour ma négligence", a clarifié la femme de 52 ans. Sa famille a également insisté sur l'importance des soins post-traitement, et maintenant, elle est de retour aux contrôles réguliers.

"Je me sens géniale, je suis de retour"

Elle se sent "fantastique" à nouveau. Mais il y a des jours où elle se sent épuisée. "Mais alors la question se pose : l'épuisement est-il dû au cancer - ou au travail ?" Depuis que Baumeister travaille cinq jours par semaine pour la série "Die Spreewaldklinik" de Sat.1, c'est son premier grand rôle après sa maladie. "Parfois, je dois me pincer pour m'assurer que tout cela est réel", a-t-elle confessé. "Que la production m'ait choisie - une survivante du cancer et une ancienne alcoolique." Elle espère que l'industrie verra cela comme un signe positif : "Je me sens géniale, je suis de retour, et j'ai hâte de prendre en charge et de tourner divers projets à nouveau."

Son alcoolisme est quelque chose qu'elle a abordé dans sa biographie de 2019 "Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben". En octobre, la femme de 52 ans célébrera son septième anniversaire de sobriété. "C'est une sensation fantastique", a déclaré Baumeister à "Bunte".

"Je suis satisfaite de mon statut de célibataire"

Sur le plan médical, elle se porte bien, son travail est florissant, et sa vie personnelle ? Muriel Baumeister est heureuse de être célibataire. "Je ne cherche pas activement un partenaire - homme ou femme. Je suis satisfaite de mon statut de célibataire", a déclaré Baumeister. "Je suis simplement célibataire et satisfaite de l'être. Point final." Elle a eu "trois relations merveilleuses dans sa vie".

Baumeister a été mariée trois fois : elle a un fils né en 1993 de son mariage avec l'acteur Rainer Strecker (58 ans). En 2006, elle a donné naissance à une fille dont le père est l'acteur Pierre Besson (57 ans). En 2014, Baumeister est devenue mère d'une autre fille.

La caméra a capturé le retour émouvant de Muriel Baumeister sur le

Lire aussi: