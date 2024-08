Muriel Baumeister est en train de gravir le sommet de la montagne.

La vie n'a pas été facile pour Muriel Baumeister ces derniers temps. D'abord, elle a reconnu son addiction à l'alcool, puis elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Elle admet qu'elle n'est pas la patiente idéale dans sa lutte contre le cancer, mais elle se sent mieux maintenant.

Muriel a ouvertement parlé de son parcours contre le cancer en avril 2023, révélant qu'elle combattait la maladie depuis un an. Deux ans plus tard, elle n'est pas complètement guérie, mais elle est actuellement débarrassée du cancer et de retour devant la caméra.

Elle veut tourner la page de sa maladie, comme elle l'a déclaré au magazine "Bunte" lors d'une interview. "Je veux considérer cette période de maladie comme un chapitre clos. Je ne veux tout simplement plus y penser tout le temps", a-t-elle déclaré, âgée de 52 ans.

Cependant, elle admet qu'elle n'a pas été constante dans ses rendez-vous de suivi. "Je sais que je ne suis pas la patiente idéale. Lorsque j'ai sauté des rendez-vous de suivi pendant quatre ou cinq mois, mon professeur m'a passé un savon et m'a fait me sentir coupable de ma négligence", a-t-elle expliqué. Même sa famille lui a rappelé l'importance des rendez-vous de suivi. Maintenant, elle assiste régulièrement à des contrôles.

Elle se porte bien maintenant, mais se sent parfois épuisée. "Mais l'épuisement est-il dû au cancer ou au travail?" se demande Baumeister, actuellement en train de tourner cinq jours par semaine pour la série "Die Spreewaldklinik" de Sat.1, son premier grand projet depuis sa maladie. "Parfois, je peux à peine croire que cela se produit", a-t-elle déclaré. "Ils ont choisi une actrice alcoolique atteinte de cancer pour ce rôle!" Elle espère que l'industrie comprendra cela comme un signe: "Je me sens bien, je suis de retour, et je suis prête à prendre n'importe quel rôle."

Muriel a écrit sur son alcoolisme dans son memoir de 2019 "Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben". Elle a célébré sept ans de sobriété en octobre. "Je me sens très bien", a-t-elle déclaré lors de l'interview de "Bunte".

En ce qui concerne sa vie personnelle, Muriel est heureuse de rester célibataire. "Je ne cherche pas un homme ou une femme. Je suis satisfaite comme je suis", a-t-elle insisté. "Je suis simplement célibataire et heureux de l'être. C'est tout." Elle a eu trois relations significatives dans sa vie. Muriel s'est mariée trois fois. Son fils est né en 1993 de son mariage avec l'acteur Rainer Strecker. Elle a une fille née en 2006, dont le père est l'acteur Pierre Besson. Elle est devenue mère d'une autre fille en 2014.

Muriel vient d'une famille d'acteurs et a commencé sa carrière d'actrice comme étudiante. Sa carrière a commencé dans les années 90 avec des séries télévisées comme "A House in Tuscany", "Three Ladies from the Grill", "The Old Fox" ou "Derrick". Bien qu'elle soit également apparue dans plusieurs films, la télévision est restée son principal domaine artistique - allant de "The Country Doctor" à "The Mountain Doctor", de "The Dream Ship" à "The Dream Hotel", et de "Soko" à "Tatort".

