08:40 Construction Mystérieuse Près du Pont de Crimée Intrigue la Marine UkrainienneUn projet de construction non identifié près du pont de Crimée a laissé la Marine ukrainienne perplexe. Selon "The Kyiv Independent", le porte-parole de la Marine, Dmytro Pletenchuk, a partagé cette information lors d'une apparition à la télévision ukrainienne. La véritable destination de la construction reste inconnue. "Cela pourrait servir d'installation défensive, ou être un autre passage", a déclaré Pletenchuk. "Cependant, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions." Pletenchuk est sceptique quant à l'achèvement du projet en raison des conditions météorologiques défavorables. "Les Russes essaient constamment d'installer de nouvelles structures dans le détroit de Kertch pour construire diverses installations hydrotechniques ou barrières", a expliqué Pletenchuk. "Mais après chaque tempête, elles semblent s'échouer sur la côte." Le pont relie la Russie à la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée.

08:08 La Ville d'Ismajil Sous Attaque de Drones Russes : Trois Morts, Onze BlessésLa ville d'Ismajil, dans le sud de l'Ukraine, a été cible de drones russes ce matin, entraînant la mort de trois personnes âgées, dont une femme de plus de 90 ans. Onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. Le gouverneur de l'oblast d'Odessa, Oleh Kiper, a confirmé les incidents et a rapporté des dommages aux bâtiments et aux véhicules, ainsi que plusieurs incendies. Ismajil est situé près de la frontière roumaine, avec le nord de la rivière Danube marquant la frontière.

07:40 Roth Exhorte les Pays Européens à Accroître leur Aide Militaire à l'Ukraine pour les NégociationsL'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, a plaidé en faveur d'une aide militaire accrue des pays européens à l'Ukraine. "Les grandes nations européennes doivent fournir un soutien militaire plus important pour garantir que l'Ukraine reste un pays libre et démocratique", a déclaré Roth dans une interview avec "Tagesspiegel". "C'est le moment de déployer toutes nos ressources pour mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour d'éventuelles négociations." Roth a soutenu que les nations souhaitant mettre fin rapidement au conflit doivent fournir à l'Ukraine les ressources nécessaires. Les outils militaires et la diplomatie sont deux faces de la même pièce, a-t-il expliqué.

07:09 Baerbock Mise en Garde Contre le Retrait du Soutien à l'Ukraine, Les Hôpitaux d'Enfants Seront DébilitésLa ministre des Affaires étrangères Baerbock a défendu les livraisons d'armes de l'Occident à l'Ukraine et a mis en garde contre une réduction du soutien à Kyiv. "La croyance selon laquelle il n'y aurait pas de combats ni de pertes en Ukraine sans armes défensives est aussi simple qu'elle est fausse", a déclaré Baerbock lors du débat général de l'ONU à New York jeudi. "Si la Russie arrête son assaut, la guerre prend fin. Si l'Ukraine arrête de se défendre, cependant, cela signifierait la fin pour l'Ukraine." Putin a lancé une attaque aérienne sur un hôpital pour enfants en réponse à une invitation à une conférence de paix en juin. Tant que Putin n'est pas disposé à négocier, mettre fin à notre aide signifierait "que les hôpitaux et les enfants d'Ukraine seraient sans défense. Cela entraînerait plus de crimes de guerre, peut-être même dans d'autres pays." Baerbock a souligné que la Russie a "répétivement mis en cause l'inviolabilité des frontières des pays baltes et de la Pologne".

06:45 Golob N'exclut Pas les Armes à Long Portée pour l'Ukraine Après Avoir Mis en Garde Contre les Décisions HâtivesLe gouvernement slovène a mis en garde contre les décisions hâtives concernant l'utilisation d'armes occidentales à longue portée sur le territoire russe en raison des réserves allemandes. "Il est rarement sage de dire que certaines questions sont interdites d'emblée", a déclaré le Premier ministre slovène Robert Golob lors du débat général de l'ONU à New York. "À ce stade, toutes les options doivent être considérées, puis celle qui convient le mieux aux circonstances doit être choisie." Golob a répondu aux questions sur l'utilisation de missiles de croisière à longue portée après l'opposition allemande et américaine.

06:11 Baerbock Exhorte l'Iran à Cesser son Soutien à l'Agression Russe Contre l'Ukraine et à Interrompre les Transferts de Missiles Balistiques et de DronesLa ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a exhorté l'Iran à mettre fin à tout soutien à l'effort de guerre russe contre l'Ukraine et à empêcher le transfert de missiles balistiques et de drones. Le ministère des Affaires étrangères a publié cette information sur la plateforme X. Baerbock a rencontré son homologue iranien Abbas Araktschi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

06:01 Trump doit Rencontrer Zelenskyy à New York VendrediL'ancien président américain Donald Trump a annoncé ses plans pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à New York vendredi. La réunion est prévue pour avoir lieu à la Trump Tower à Manhattan, selon Trump. Zelenskyy est dit avoir prolongé son séjour aux États-Unis pour rencontrer Trump après sa rencontre avec le président démocrate Joe Biden jeudi. Avant son voyage aux États-Unis, Zelenskyy a indiqué son désir de discuter avec Trump, Biden et la vice-présidente Kamala Harris pour présenter son "plan de victoire" pour mettre fin au conflit en Ukraine. En savoir plus ici.

04:25 Harris propose son aide à Zelensky, lance un avertissement subtil contre son adversaire républicainLa candidate démocrate à la présidence Harris promet son aide au président ukrainien Zelensky et lance indirectement un avertissement contre une potentielle victoire de son adversaire républicain, sans le mentionner explicitement. "Mon soutien au peuple ukrainien reste inébranlable. (...) Je vais continuer à soutenir l'Ukraine et m'efforcer de garantir qu'elle émerge victorieuse de ce conflit et vive dans la paix et la prospérité", déclare-t-elle lors de la visite de Zelensky à Washington. Elle conseille que la fin du conflit ne peut être décidée sans l'Ukraine. Toutefois, elle reconnaît qu'"certaines" personnes aux États-Unis y réfléchissent. Leur objectif, selon elle, est de convaincre l'Ukraine de céder de vastes portions de son territoire, d'accepter la neutralité et d'ignorer les garanties de sécurité d'autres nations. À ses yeux, ces propositions sont similaires à celles proposées par le leader du Kremlin, Putin, et équivalent à un appel à la reddition.

02:08 Des attaques signalées à Tomyna BalkaLes forces russes ont bombardé plusieurs fois aujourd'hui le village de Tomyna Balka, à l'ouest de la ville ukrainienne de Kherson, contrôlée par les Ukrainiens, selon le gouverneur de la région, Prokrudin. Un femme a été tuée et une autre blessée lors de l'attaque, selon les rapports Telegram.

00:55 Le Royaume-Uni fournit plus d'artillerie automoteuse à l'UkraineLe Royaume-Uni va fournir une nouvelle fournée de systèmes d'artillerie automoteurs, les AS90, aux forces de défense ukrainiennes. Dix de ces systèmes ont déjà été remis, et six autres devraient être livrés dans les semaines à venir, selon le ministère de la Défense britannique.

23:33 L'ONU peine à financer son soutien aux Ukrainiens cet hiverL'ONU reconnaît ne pas disposer de suffisamment de fonds pour aider les Ukrainiens cet hiver. "Le niveau de financement de nos organisations est excessivement faible à cette période de l'année", déclare Karolina Lindholm Billing, la coordinatrice ukrainienne du HCR (UNHCR). Le HCR ne dispose actuellement que de 47 % des fonds nécessaires pour soutenir les millions d'Ukrainiens touchés par la guerre ou déplacés. L'an dernier à la même époque, il était financé à 70 %.

22:13 Biden prévoit d'intensifier l'aide à l'UkraineLe président Biden annonce que les États-Unis vont amplifier leur aide à l'Ukraine avant la fin de son mandat. Ce geste est censé renforcer la position de négociation du gouvernement de Kyiv, selon Biden, avant une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Le mandat de Biden prend fin en janvier. Il pourrait être remplacé par sa vice-présidente, Kamala Harris, ou par le républicain Donald Trump, qui est pressenti pour réduire l'implication des États-Unis en Ukraine.

21:34 L'Ukraine prévient d'une intensification des attaques dans la région de SaporizhzhiaDes rapports d'intelligence ukrainiens suggèrent que les troupes russes s'apprêtent à intensifier leurs attaques dans la région de Saporizhzhia. "Il y a une tendance à l'escalade dans la zone de combat dans la région de Saporizhzhia", déclare un porte-parole des troupes basées dans le sud de l'Ukraine à la télévision nationale. "Au cours des 24 dernières heures, il y a eu cinq attaques, et nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente, car nos informations indiquent que l'ennemi est en train de regrouper des

