Maria Kalesnikava, opposante biélorusse emprisonnée, est reportedly dans un état de santé critique, selon sa sœur Tatjana Chomitsch. Kalesnikava, détenue depuis quatre ans dans des conditions inhumaines, pèse désormais 45 kg pour 1,75 m. Chomitsch, se basant sur des informations de anciens prisonniers, estime que personne ne peut supporter de telles conditions pendant longtemps. Elle accuse les autorités de torturer mentalement et physiquement sa sœur. Le ministère de l'Intérieur biélorusse n'a pas encore répondu à une demande d'informations sur les conditions de détention de Kalesnikava. La quadragénaire, symbole de la résistance depuis les manifestations de 2020 contre le président Alexandre Loukachenko, purge une peine de 11 ans pour tentative de prise de pouvoir.

Lithuanie et Allemagne ont signé un accord concernant le stationnement d'une brigade prête au combat en Lituanie, dans le cadre de l'OTAN. Les ministres de la Défense Boris Pistorius et Laurynas Kasciunas ont signé ce document à Berlin. Cet accord vise à clarifier le statut juridique des soldats et civils allemands résidant en Lituanie, en offrant une sécurité juridique et en établissant des réglementations pour le logement, les impôts, les écoles, la santé publique, la circulation et la sécurité publique. Le contrat prévoit également la mise en place d'institutions éducatives allemandes en Lituanie. La brigade devrait commencer ses opérations en 2027.

La Russie a expulsé six diplomates britanniques pour espionnage, a annoncé le FSB. Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, rapportée par l'agence de presse TASS, l'ambassade britannique cherchait intentionnellement à causer des souffrances à la population russe. Cette expulsion pourrait être liée aux discussions sur l'autorisation par le Royaume-Uni et les États-Unis de l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portée contre la Russie. Le Premier ministre britannique Starmer doit rencontrer le président Biden à la Maison Blanche plus tard dans la journée.

Le président ukrainien Selenskyj plaide depuis longtemps en faveur de l'approbation de missiles à longue portée pour frapper les installations militaires russes. Les États-Unis et le Royaume-Uni envisagent désormais cette option, en coordination l'un avec l'autre. Le président russe Poutine répond rapidement en mettant en garde l'Occident.

La Russie est prête à partager ses connaissances sur les armes occidentales avec ses partenaires, selon le vice-ministre russe de la Défense, Alexander Fomin. S'adressant à une conférence de sécurité en Chine, Fomin explique que les conflits ont abouti à une connaissance approfondie de la neutralisation des armes occidentales. La Russie est disposée à partager ces informations avec ses partenaires, car la guerre moderne évolue autour de ces conflits. Les armes russes ont démontré leur capacité à contrer les armes occidentales.

Cinq hommes ont été arrêtés pour avoir mis le feu à des véhicules militaires à Kyiv, agissant au nom d'une agence de renseignement russe, selon l'agence de sécurité intérieure ukrainienne. Les hommes ont été inculpés pour avoir incendié cinq véhicules militaires et distribué des tracts visant à discréditer l'armée, a rapporté l'agence. Originaires de différentes régions d'Ukraine, ces hommes étaient venus à Kyiv pour chercher du travail. Ils ont été contactés par des agents russes via Telegram, tentés par la promesse d'argent rapide. Cependant, ils n'ont jamais reçu de compensation.

Le chef rabbin d'Ukraine, Moshe Asman, pleure la perte de son fils adoptif, Anton Samborskij, tué lors de l'invasion russe. Un service funéraire a été organisé à Kyiv jeudi, auquel ont assisté des soldats, des vétérans et d'autres personnes. Samborskij, 32 ans, a été déclaré disparu à la fin juillet et sa mort a été confirmée après des semaines d'incertitude. Samborskij est devenu père d'une fille en mai, a partagé Rabbi Asman sur les réseaux sociaux. Il a adopté Samborskij alors qu'il était un orphelin de 10 ans. Il a communiqué pour la dernière fois avec son fils le 17 juillet.

Le Japon a pris des mesures d'urgence après le survol de son territoire par deux avions russes. Les avions russes n'ont pas pénétré dans l'espace aérien japonais, selon le ministère de la Défense. Les avions Tu-142 ont volé

14:18 Le Premier Ministre britannique : "Nous ne cherchons pas à instiguer un conflit avec la Russie"

Le Premier Ministre britannique Keir Starmer a rejeté l'affirmation du président russe Vladimir Poutine selon laquelle la fourniture d'armes à longue portée par les pays occidentaux pour des attaques profondes sur le territoire russe équivaut à l'implication de l'OTAN dans le conflit. "L'Ukraine a le droit de se défendre", a affirmé Starmer. Le Royaume-Uni est pleinement soutenant de ce droit et offre des opportunités de formation en conséquence. "Mais nous ne cherchons pas à entrer en conflit avec la Russie - cela n'est pas notre intention", a répété le Premier Ministre britannique. Lisez plus ici.

13:09 L'ancien Ambassadeur américain à Kyiv : Harris serait "plus assertive" dans le soutien à l'Ukraine

L'ancien Ambassadeur américain en Ukraine, William B. Taylor, suppose que si elle est élue, la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris serait "plus assertive" dans le soutien à l'Ukraine que l'actuel président Biden. Elle a démontré cette position dans certains domaines, a confirmé Taylor lors d'un événement à l'Université américaine de Kyiv. Biden a été délibéré dans certaines décisions, telles que celles concernant les HIMARS, les chars Abrams et les avions de combat F-16. Il est également actuellement prudent quant à l'autorisation d'attaques de l'Ukraine profondément en Russie. Taylor anticipe une approche "plus assertive" de Harris, en partie en raison de sa probabilité d'assembler une nouvelle équipe de politique étrangère à la Maison Blanche.

12:27 Zelensky remercie l'Estonie pour l'aide militaire

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reçoit le président estonien Alar Karis à Kyiv, exprimant sa gratitude pour l'aide militaire. Le membre de l'UE et de l'OTAN baltique s'est engagé à allouer 0,25 % de son PIB annuel aux besoins de défense de l'Ukraine. Les discussions ont également porté sur la reconstruction et les aspirations de la Ukraine à intégrer l'UE. De plus, la Première ministre lettone Evika Siliņa a promis un soutien supplémentaire lors de sa rencontre avec Zelensky.

21:19 Le Service de Renseignements allemand n'est pas tenu de divulguer l'évaluation de la situation militaire en Ukraine à un journaliste

Le Service de Renseignements Fédéral (BND) n'est pas tenu de partager avec un journaliste si elle a caractérisé une victoire militaire pour l'Ukraine comme étant difficile ou impossible lors de discussions en arrière-plan. Le BND n'est pas non plus tenu de divulguer quels médias ont participé à ces discussions, comme décidé par la Cour Administrative Fédérale de Leipzig. La demande du journaliste pour une ordonnance provisoire est en grande partie rejetée. Cependant, le BND doit fournir des informations sur le nombre de discussions individuelles confidentielles sur la situation militaire en Ukraine cette année. Le journaliste a soumis une demande urgente au journal. La cour a expliqué que la raison de cela était un article de journal de mai qui rapportait qu'un député de la CDU avait déclaré que le BND avait intentionnellement répandu une évaluation négative de la situation militaire de l'Ukraine pour influencer l'opinion publique.

20:06 Les politiques de la Coalition du Feutre soutiennent l'utilisation d'armes à longue portée contre la Russie

Les politiques de la Coalition du Feutre soutiennent la permission donnée à Kyiv d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles à l'intérieur de la Russie. Il est approprié et conforme au droit international d'attaquer enfin des cibles militaires à l'intérieur de la Russie avec des missiles occidentaux à longue portée, affirme l'expert en politique étrangère du SPD Michael Roth à T-Online. Roth mentionne les aérodromes militaires, les centres de commande ou les bases de lancement comme cibles potentielles pour les armes à longue portée à l'intérieur de la Russie. Ces bases sont prétendument utilisées pour lancer des "attaques cruelles sur des cibles civiles ukrainiennes" et elles peuvent être efficacement arrêtées en les attaquant. Le président du Comité de Défense, Marcus Faber du FDP, affirme que l'approbation pour "frapper les aéroports militaires russes avec des armes à longue portée telles que les ATACMS et les Storm Shadow est longtemps attendue". Le député vert Anton Hofreiter souligne que "la Russie terrorise la population civile ukrainienne quotidiennement avec des attaques de roquettes sur les hôpitaux, les bâtiments résidentiels et l'approvisionnement en énergie". Pour défendre efficacement la population civile ukrainienne, l'armée doit être autorisée à cibler des bases militaires sur le territoire russe avec des armes à longue portée.

19:35 Vance discute des pensées de Trump sur le conflit en Ukraine

Selon le candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance, le potentiel président Donald Trump pourrait proposer une zone démilitarisée spéciale entre l'Ukraine et la Russie pour mettre fin au conflit en cours. Vance a partagé cette perspective lors d'une conversation avec le producteur de télévision Shawn Ryan, laissant entendre à une éventuelle réunion de Russes, d'Ukrainiens et d'Européens pour explorer des solutions pacifiques potentielles. Vance exprime son optimisme, croyant que Trump pourrait rapidement conclure l'affaire. Trump est connu pour ses liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine et ses critiques fréquentes de l'aide américaine à l'Ukraine. Il est connu pour affirmer qu'il pourrait mettre fin à la guerre en 24 heures s'il était élu, bien qu'il n'ait pas révélé les détails de son plan.

19:03 "Nous sommes des Russes, Dieu est avec nous" - manifestation fasciste à Saint-Pétersbourg

Des nationalistes et des fascistes russes à Saint-Pétersbourg scandent le slogan : "Nous sommes des Russes. Dieu est avec nous". Ils répètent ce cri de guerre à plusieurs reprises avec "En avant, les Russes !". Leur manifestation vise à commémorer l'anniversaire du transfert de la relique d'Alexandre Nevski, un héros national et saint de l'Église orthodoxe.

20:28 Solovyov, le propagandiste du Kremlin, suggère une expansion supplémentaireLe populaire animateur de télévision russe Vladimir Solovyov estime que la Russie ne devrait pas se limiter à soumettre l'Ukraine. Solovyov suggère que la barrière ultime serait l'océan Atlantique. Il suggère des sites potentiels pour le déploiement de troupes russes à Berlin, Lisbonne, Madrid et même Paris. Rappelé à l'ordre sur la population russe limitée, Solovyov répond, en faisant référence à la Biélorussie, "Les frères biélorusses sont avec nous". La Chine pourrait également être prise en considération.

20:01 Les volontaires britanniques se préparent à l'hiverDans plusieurs maisons ukrainiennes qui ont résisté aux bombardements, les fenêtres manquantes posent un problème préoccupant à l'approche de l'hiver. L'ONG britannique "Isolationniste Ukraine" se dépêche d'installer des fenêtres temporaires dans ces zones de combat.

