- Münster-Coach assure une expansion au-delà des limites actuelles

"L'entraîneur en chef de Munich, Sascha Hildmann, considère tout à fait plausible un upset contre VfB Stuttgart. Malgré les performances décevantes en 2. Bundesliga après la promotion, l'entraîneur est confiant que son équipe peut tenir tête aux vice-champions de la ligue lors du premier tour de la DFB-Pokal mardi (20h45/ARD et Sky)."

Hildmann a commenté : "Chaque joueur puisera au fond de lui-même pour savourer l'expérience. Nous sommes impatients de jouer devant un stade comble et une atmosphère électrique." Concernant les adversaires inhabituels qu'ils affrontent actuellement, tels que Kaiserslautern, Stuttgart et Hambourg, Hildmann a déclaré : "C'est impressionnant et quelque chose que nous apprécions vraiment."

Début de saison difficile après la promotion

À l'origine membre fondateur de la Bundesliga, Munich a été relégué en deuxième division après 33 ans cet été. Malgré des performances globalement solides, ils peinent encore à surmonter les défis de la deuxième division. Samedi, l'équipe de Hildmann a malheureusement concédé le but victorieux dans les dernières minutes contre Kaiserslautern, subissant une défaite 0:1. L'équipe promue n'a toujours pas remporté de victoire, avec seulement un point en trois matchs. "Cependant, je suis convaincu que nous serons bientôt récompensés de nos efforts", a déclaré l'entraîneur de Munich.

Hildmann a reconnu : "Malgré nos difficultés en football après la promotion, nous sommes impatients de tester nos compétences contre VfB Stuttgart en DFB-Pokal." Au milieu de leur saison difficile, l'entraîneur en chef de Munich a exprimé son enthousiasme à participer à ce prestigieux tournoi de coupe.

Après avoir affronté des adversaires difficiles comme Kaiserslautern en football, Hildmann a déclaré avec confiance : "Nous avons appris beaucoup de ces matchs, et cela ne fait que renforcer notre désir de nous mesurer aux meilleures équipes, comme Stuttgart, en DFB-Pokal."

