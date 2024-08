- Munich va obtenir plus d'autobus électriques dans sa flotte de transport.

Trois nouveaux services de bus électriques arrivent dans le comté de Munich, car l'Association des transports de Munich (MVV) prévoit d'introduire 20 nouveaux bus électriques. Actuellement, cinq lignes de bus à Munich fonctionnent déjà à l'électricité.

Ces nouveaux bus électriques sont censés réduire les niveaux de bruit, diminuer les émissions et aider à économiser environ 1 500 tonnes de CO2 par an, selon le comté.

Deux nouvelles bornes de recharge de bus sont également en cours de construction. Elles permettront aux bus de se recharger pendant les pauses des conducteurs, augmentant ainsi l'efficacité. Le coût estimé pour ce projet d'expansion est d'environ 1,1 million d'euros. L'objectif final de MVV est de faire passer toutes ses lignes de bus à des sources d'énergie respectueuses de l'environnement.

Cependant, cette transformation prendra peut-être un certain temps. À partir du 1er juillet 2025, les bus électriques seront la seule option sur les lignes de bus 222 (entre Neubiberg et Grünwald) et 224 (entre Unterhaching et Oberhaching), ainsi que sur la ligne 270 (entre la municipalité de Pullach et Munich), selon l'administration du comté de Munich. Actuellement, plus de 270 lignes de bus régionales sont exploitées par MVV.

