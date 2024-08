- Munich Re veut être prudent malgré les profits élevés

Malgré des dommages importants causés par des catastrophes naturelles et une économie faible, le plus grand réassureur du monde, Munich Re, continue de faire de bonnes affaires. En six mois, la société du DAX de Munich a déjà atteint les trois quarts de son objectif de bénéfice annuel de cinq milliards d'euros, avec un bénéfice de 3,8 milliards d'euros au premier semestre. Cependant, le PDG Joachim Wenning et le directeur financier Christoph Jurecka maintiennent leur prudence. Compte tenu des dommages causés par les attaques informatiques qui augmentent année après année, la société est également plus prudente dans son activité d'assurance cyber.

Wenning a laissé entendre que la société pourrait dépasser son objectif de bénéfice de cinq milliards d'euros d'ici la fin de l'année : "Il est devenu un peu plus probable que nous puissions même dépasser cet objectif d'ici la fin de l'année." Cependant, cela dépendrait de l'absence de catastrophe naturelle majeure entraînant de lourdes pertes.

Les ouragans sont le principal risque

L'activité principale de Munich Re consiste à assurer des assureurs primaires comme Allianz. Les risques traditionnels sont les catastrophes naturelles, les ouragans sur la côte est des États-Unis étant souvent les plus coûteux en raison des valeurs élevées assurées. Cependant, comme la saison des ouragans se termine à l'automne, de bons résultats au premier semestre ne garantissent pas une bonne année dans l'ensemble.

Les six premiers mois de cette année ont été moins coûteux pour la société en termes de pertes liées aux catastrophes naturelles, avec environ 1,1 milliard d'euros, par rapport à la première moitié de 2023. Cependant, les pertes augmentent à long terme. "Les pertes annuelles dépassant 100 milliards de dollars sont maintenant courantes", a déclaré Wenning en référence aux coûts économiques mondiaux estimés. Actuellement, cela bénéficie à l'activité de Munich Re, car l'industrie de la réassurance a pu mettre en place des augmentations de prix dans l'ensemble.

Prudence dans l'assurance cyber

Malgré une forte demande, Munich Re est de plus en plus prudent dans son activité d'assurance cyber en raison de la criminalité informatique généralisée. Cette année, Munich Re a été très retenu dans la conclusion de contrats et n'a pas renouvelé certains contrats. "Nous voulons éviter d'être attirés dans un segment où les risques cyber systémiques pourraient se matérialiser sous forme de pertes pour nous, car cela ne serait simplement pas durable", a déclaré le PDG. Wenning a estimé la part de marché mondiale de Munich Re dans le secteur cyber à dix pour cent. "Nous ne voulons pas que cela devienne 20 ou 30 pour cent."

Compte tenu de la fréquence et du coût croissants des attaques informatiques, Munich Re réfléchit à l'expansion de son portefeuille d'assurance cyber avec prudence. Le PDG a déclaré : "Nous devons nous assurer que notre activité cyber reste gérable et durable, compte tenu des risques systémiques potentiels."

