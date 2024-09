Munich est une nouvelle fois la ville "intelligente" d'Allemagne.

Munich continue à dominer la liste "Excellence technologique urbaine", publiée annuellement par l'organisation du secteur tech ITG, se plaçant en tête devant Hambourg et Düsseldorf. Ce classement évalue l'avancement numérique des villes importantes en Allemagne. L'évaluation couvre divers secteurs, tels que la gouvernance, la technologie numérique et la connectivité, l'énergie et l'écologie, les transports et la communauté et la culture.

Munich obtient un impressionnant 88,3 sur 100 points (augmenté de 3,8 points) dans l'ensemble des catégories de cette année. Hambourg progresse de 2,3 points, passant de 83,9 à 86,2 points, mais reste nonetheless derrière dans la course pour la première place. Intriguant, malgré avoir obtenu la meilleure note pour ses installations de transport intelligentes, Berlin se classe 28ème parmi les 82 zones urbaines analysées dans le monde.

Munich se distingue grâce à son infrastructure numérique solide, avec une couverture mobile 5G étendue et un accès à Internet ultra-rapide, avec seulement quelques exceptions. De plus, Munich est en tête de l'expansion en fibre optique. La ville marque des points dans les domaines de la gouvernance numérique et obtient les meilleures notes en mobilité, société et éducation. Bien que plus éloignée de Munich, Hambourg n'a pas perdu de terrain par rapport à son précédent classement, selon le président de l'ITG, Ralf Wintergerst. "Cependant, Munich a démontré plus de dynamisme."

Ingolstadt en tête pour les bornes de recharge des voitures électriques

Cologne brille dans le segment de la gouvernance. Ingolstadt dépasse ses concurrents dans le domaine de l'écologie et de l'énergie. Située en Bavière, Ingolstadt possède la plus haute concentration de bornes de recharge de véhicules électriques et gère un système de surveillance environnementale avancé qui utilise des capteurs intelligents pour mesurer la qualité de l'air, l'humidité du sol, etc. Düsseldorf remporte le premier prix dans la catégorie société, avec les meilleurs scores obtenus dans le domaine de l'éducation grâce à la nomination d'un officier de numérisation et à un concept de transformation numérique dans tous les établissements d'enseignement.

Siegen (classé 68ème, en baisse de 18 places), Hildesheim (79ème, en baisse de 4 places) et la plus grande chute de l'indice, Salzgitter (82ème, en baisse de 5 places), ont reculé. L'ITG souligne également les domaines d'amélioration pour Erlangen, Offenbach et Rostock. À l'inverse, Dresde montre une progression exceptionnelle (5ème, en hausse de 1).

Habituellement, l'Index des villes intelligentes évalue toutes les 83 villes allemandes ayant une population d'environ 100 000 habitants ou plus. Malheureusement, Magdebourg a été omis de cette année's analyse en raison de la décision de la capitale de l'État de Saxe-Anhalt de ne pas participer à l'étude. L'ITG compile, vérifie et categorise un total de 13 284 points de données pour le classement.

Des éléments tels que les services Internet pour les citoyens, les installations partagées, les capteurs environnementaux et la disponibilité de la couverture broadband sont parmi les considérations clés. D'autres facteurs comprennent l'état d'une stratégie numérique pour les écoles, la proportion de véhicules électriques dans les véhicules immatriculés, la croissance de l'infrastructure de recharge et la disponibilité de bus à faible émission dans les systèmes de transport en commun.



