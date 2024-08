- Munich alloue 35 millions d'euros pour l'indemnisation des victimes de mauvais traitements

Munich alloue 35 millions d'euros aux personnes ayant subi des mauvais traitements dans des maisons d'enfants gérées par la ville, des familles d'accueil ou des adoptions. Cette décision, prise par le comité du conseil municipal, selon le département social, vise à fournir un soulagement financier et une reconnaissance publique aux victimes de violence et d'abus pendant leur enfance. La troisième maire de Munich, Verena Dietl (SPD), espère que les paiements de reconnaissance ne soulageront pas seulement les fardeaux financiers, mais reconnaîtront également publiquement ces expériences tragiques.

Point de vue du commissaire

La commissaire fédérale allemande pour les abus, Kerstin Claus, considère l'initiative de Munich comme sans précédent en Allemagne. Elle a salué la municipalité pour sa reconnaissance et son soutien financier aux victimes de violence, d'abus et de négligence dans les maisons d'enfants, les familles d'accueil et les familles adoptives. Claus a encouragé les autres municipalités à suivre son exemple et à prendre leurs responsabilités, qualifiant les 35 millions d'euros de soutien substantiel aux victimes.

Création d'une commission indépendante

Une commission indépendante créée en 2021 pour examiner les incidents dans les maisons d'enfants, les familles d'accueil et les familles adoptives a élaboré une stratégie et un processus pour indemniser les victimes par des paiements de reconnaissance. Les fonds nécessaires au total pour ces paiements s'élèvent à 35 millions d'euros.

La commission estime qu'environ 250 demandes d'indemnisation seront déposées, avec 165 déjà reçues, selon le département social. La ville prévoit de mettre de côté 15 millions d'euros cette année et 20 millions d'euros supplémentaires en 2025.

Décisions du panel d'experts

Le président de la commission d'experts, Ignaz Raab, a mentionné qu'un panel spécialisé évaluerait les demandes, car une évaluation globale des expériences d'abus et de violence ne peut pas capturer pleinement les expériences uniques des individus concernés. Les critères spécifiques resteront confidentiels.

Président du conseil des victimes

Soulignant les limites de l'obtention de la justice, Benno Oberleitner, président du conseil des victimes, a mis en évidence le fait que les paiements d'indemnisation devraient servir de montant tangible et de reconnaissance de la culpabilité des organisations responsables envers les victimes.

Fonds d'aide immédiate

La commission a déjà obtenu un total de 4,3 millions d'euros du budget de la ville pour une aide immédiate aux personnes concernées, selon la ville. Cette dépense, ainsi que les paiements de reconnaissance, vise à aider ceux qui ont souffert de violence dans les maisons d'enfants, les familles d'accueil ou les familles adoptives, organisées par le bureau de la protection de l'enfance, et continuent de lutter contre ses conséquences aujourd'hui.

