- Munich a été une rencontre extraordinaire pour elle.

Adele, 36 ans, a ovationné son expérience à Munich dans un post émouvant. Pendant une série de dix soirs en août, la chanteuse a donné des concerts exclusifs à l'Adele-World, une salle de spectacle construite spécialement pour elle dans un cadre verdoyant. Ses concerts en Europe à Munich, en Bavière, ont attiré plus de 730 000 visiteurs du monde entier, faisant de ces événements ses uniques performances en Europe. Trois jours après son dernier spectacle le 31 août, elle a chaleureusement remercié ses fans sur Instagram, qualifiant l'expérience d'"extraordinaire".

"Munich, vous avez été géniaux !" a commencé Adele dans son post, accompagnant un montage vidéo des fans et d'elle-même pendant les concerts et à l'Adele-World. Elle était "profondément touchée" par l'affection et la gentillesse sincères qu'elle avait reçues de chaque spectateur. L'ambiance lors de ses concerts à Munich était unique, a-t-elle partagé, la décrivant comme "simplement incroyable".

Adele a passé un moment formidable à Munich

Outre les performances, Adele a également apprécié le processus de création d'éléments "personnels et engageants" pour les spectacles. La salle de spectacle éphémère de 4 100 mètres carrés était personnalisée selon ses préférences. "Il n'y a pas de meilleure sensation que de chanter devant un public que l'on n'a jamais rencontré auparavant, des chansons qui ont marqué notre vie et, d'une certaine manière, la leur aussi", a-t-elle expliqué. Elle a terminé son post émouvant par un "Merci, Munich !"

Les concerts de Munich ont marqué la dernière occasion pour les fans européens de voir Adele en direct pour un moment. En octobre, elle donnera quelques concerts à Las Vegas avant de prendre une "pause significative". Elle a annoncé cela à son public de 70 000 personnes lors de sa dernière représentation, exprimant son désir de profiter de la vie et de passer du temps en famille. Connue pour sa dislike du

Lire aussi: